La salade de pommes et d’ananas est la prĂ©fĂ©rĂ©e pour accompagner le dĂźner de NoĂ«l. Si cette annĂ©e vous devez apporter le dessert, vous trouverez ici une recette trĂšs simple et dĂ©licieuse Ă prĂ©parer et laisser Ă chacun un goĂ»t riche dans la bouche.

Pour prĂ©parer la salade de pommes et d’ananas, vous avez besoin des Ă©lĂ©ments suivants IngrĂ©dients:

3 pommes vertes coupées en dés

1 boĂźte d’ananas en dĂ©s

1 boĂźte de jus d’ananas

1 boĂźte de crĂšme Ă©paisse

Lait concentré au goût

Raisins secs au goût

10 noix

Chocolats (facultatif)

Donne 4 Ă 5 portions

Préparation:

Dans un grand bol ajouter la pomme coupĂ©e en cubes, l’ananas coupĂ© en carrĂ©s, le jus d’ananas, la crĂšme Ă©paisse, le lait concentrĂ© au goĂ»t, les raisins secs et les noix, bien mĂ©langer les ingrĂ©dients et couvrir et ajouter au frigo. Laisser reposer au moins 30 heures ou jusqu’au moment de servir. Pour servir, vous pouvez l’accompagner du plat principal ou le servir en dessert.

