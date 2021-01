La salade de poulet avec vinaigrette à la coriandre est une recette super simple à préparer et avec beaucoup de saveur. Coriandre, chipotle et citron sont quelques-unes des saveurs que vous trouverez dans ce délicieux plat.

Pour préparer cette délicieuse salade de poulet avec vinaigrette crémeuse à la coriandre, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

4 tasses de poulet rôti coupé en tranches

4 gousses d’ail

Jus de 1 citron

1 cuillère à soupe de miel

½ tasse de coriandre

¼ cuillère à soupe de poivre blanc

1 piment chipotle

½ cuillère à soupe de sauce adobo

1 tasse de mayonnaise

½ oignon, coupé en dés

½ poivron rouge, coupé en dés

1 piment jalapeño, émincé

Pour 2 portions

Le Groupe Grosby

préparation

Ajouter au mixeur l’ail, la cuillère à soupe de miel, la 1/2 tasse de coriandre, le jus de citron, le piment chipotle, la 1/2 cuillère à soupe de sauce adobo, le poivre blanc au goût et bien mélanger jusqu’à ce que les ingrédients sont intégrés, versez la sauce fraîchement préparée dans un bol et ajoutez une tasse de mayonnaise. Bien mélanger jusqu’à ce que le mélange soit lisse et crémeux.Dans un autre bol, ajouter la 1/2 oignon coupé en dés, 1/2 poivron rouge coupé en dés, le piment jalapeño coupé en dés et le poulet tranché. Remuez bien puis ajoutez la vinaigrette crémeuse et remuez à nouveau.Servez et dégustez cette délicieuse salade!

Nous recommandons: les chilaquiles verts, la crème de pois aux agrumes et à la menthe.

Découvrez plus de nos recettes sur YouTube Guacamouly et n’oubliez pas de vous abonner pour vous tenir au courant de nos recettes fraîchement sorties de la cuisine.

Article précédentHarry Styles et Olivia Wilde partagent le même goût pour la mode