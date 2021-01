Salma Hayek continue de partager des photos tropicales sur Instagram depuis le début de 2021. Dans l’une de ses photos les plus récentes, la star nominée aux Oscars a posé avec une boisson à la noix de coco tout en portant une robe transparente qui révélait un maillot de bain. La star de 54 ans a partagé une autre photo vendredi, proclamant son amour pour la tequila, du moins avec modération.

Mercredi, Hayek a partagé la photo de la noix de coco, ajoutant simplement la légende “Coconut time”. Comme elle le fait habituellement, Hayek a inclus la légende en anglais et en espagnol. Elle a également partagé des photos de l’intérieur d’une piscine jeudi. Vendredi, elle a montré une boisson à la tequila, ajoutant “Je [heart] tequila avec modération “dans la légende. La photo de tequila a valu un échange amusant entre Hayek et un fan qui a demandé si elle avait déjà répondu aux fans.” Oui, “a répondu l’actrice de Frida.

Toutes les interactions de Hayek avec les fans ne sont pas aussi amusantes. En février 2020, une fan a suggéré qu’elle utilisait «trop de Botox» et a inclus un emoji fronçant les sourcils. “Pas besoin de Salma!” une autre personne a écrit. “Je n’ai pas de Botox mais merci pour les conseils car je pensais qu’il était peut-être temps”, a-t-elle répondu en plaisantant.

Plus tôt cette année, Hayek a partagé une photo sans maquillage pour PEOPLE’s Beautiful Issue. Dans une interview avec le magazine, Hayek a admis être trop dure avec elle-même. “Quand je regarde des photos de moi dans la trentaine ou dans la quarantaine, je me vois plus belle que je ne me voyais à l’époque”, a expliqué Hayek. «Je me critiquais tellement. Maintenant, quand je me regarde dans le miroir et qu’il y a des choses que je ne vois pas, je pense à quel point je vais m’aimer dans 10 ans.

Hayek apprécie les moments où elle n’a pas à se maquiller. “Normalement, quand vous ne le faites pas [wear makeup], c’est parce que vous êtes dans une situation où vous ne ressentez pas la pression de paraître à votre meilleur », a-t-elle déclaré à PEOPLE. «On a l’impression d’être simplement présent sans avoir à impressionner personne.»

Hayek a qualifié le maquillage d ‘«activité amusante», mais a déclaré qu’elle souhaitait passer son temps à faire d’autres choses chaque fois qu’elle est coincée dans une chaise de maquillage. Quant à sa vie pendant la pandémie de coronavirus, elle a dit à PEOPLE qu’elle pensait pouvoir profiter du temps supplémentaire à la maison pour faire plus de travail, mais s’est ensuite rendu compte qu’elle se mettait trop de pression pour surperformer. Elle a mis en quarantaine chez elle à Londres. «J’ai le temps de regarder mon mari et ma fille pendant qu’ils dorment et j’adore ça», dit-elle.