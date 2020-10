La mort de Sean Connery a frappé Hollywood au cœur. Connery est décédé du jour au lendemain à 90 ans, a confirmé son fils Jason Connery à la BBC. Aucune cause exacte de décès n’a été donnée, mais Jason a révélé qu’il était décédé à Nassau, aux Bahamas, après avoir été «malade pendant un certain temps».

Dans les minutes et les heures qui ont suivi la publication de sa mort par les proches de Connery, ses pairs du monde du théâtre ont partagé d’innombrables hommages. Des stars telles que Salma Hayek, Hugh Jackman, Elizabeth Hurley et Sam Neill ont exprimé leur amour pour l’acteur, qui est apparu dans sept films en tant qu’agent secret emblématique James Bond. Faites défiler pour lire les réflexions de certaines stars sur Connery et son travail.

Salma Hayek

«Cela m’attriste que le légendaire Sean Connery soit décédé aujourd’hui», a écrit Salma Hayek. “Au moins, il a vécu jusqu’à 90 ans. Mon cœur va à ses proches. Qu’il repose en paix.”

Hugh Jackman

J’ai grandi en idolâtrant #SeanConnery. Une légende à l’écran et hors tension. Repose en paix. pic.twitter.com/OU9QEy5fTB – Hugh Jackman (@RealHughJackman) 31 octobre 2020

Hugh Jackman a «idolâtré» Connery quand il était plus jeune. Il s’est assuré de faire connaître son admiration via un tweet qui incluait une image de l’acteur emblématique.

Sam Neill

Sam Neill, co-star de Connery’s The Hunt for Red October, a été parmi les premiers à intervenir. Il a écrit: “Chaque jour sur le plateau avec #SeanConnery était une leçon sur la façon d’agir à l’écran. était absolument unique à Sean. RIP ce grand homme, ce grand acteur. “

Robert Carlyle

RIP Sir Sean Connery .. un pionnier, une véritable légende et un gentleman https://t.co/hkLwouejZI – Robert Carlyle (@robertcarlyle_) 31 octobre 2020

Son compatriote écossais Robert Carlyle est également intervenu. L’acteur, mieux connu pour Trainspotting et The Full Monty, a qualifié Connery de «pionnier».

George Takei

L’acteur George Takei de Star Trek et The Terror a également rendu hommage en écrivant: “Sean Connery était une légende du cinéma, même loin dans ses années dorées. Nos liens les plus forts ont été formés par lui, et il était intouchable. héros suave jusqu’à la fin. “

Elizabeth Hurley

RIP le glorieux Sean Connery pic.twitter.com/pzQ20gtFz9 – Elizabeth Hurley (@ElizabethHurley) 31 octobre 2020

Elizabeth Hurley, qui a joué dans l’émission d’obligations Austin Powers: International Man of Mystery, a gardé son hommage simple. Elle a partagé une photo de Connery de ses jours Bond, debout torse nu et lisant près d’un plan d’eau.

Kevin Smith

C’était le James Bond de mon père, alors papa a soutenu la carrière de M. Connery toute sa vie, m’emmenant toujours voir n’importe quel film dans lequel était son acteur préféré. J’ai de doux souvenirs de regarder papa regarder son idole de cinéma. Donc, le décès de Sean Connery me donne aussi l’impression de perdre à nouveau papa. RIP, Dr Jones. pic.twitter.com/8ElVyac1kV – KevinSmith (@ThatKevinSmith) 31 octobre 2020

Le réalisateur / acteur Kevin Smith a également rendu hommage. Le créateur des Clerks a parlé de l’amour de son père pour Connery et de la façon dont cela les a rapprochés.

