Les célébrités réagissent à la victoire présidentielle du démocrate Joe Biden et à la fin de l’administration républicaine Donald Trump. À travers les réseaux sociaux, des personnalités telles que Salma Hayek et Lady Gaga ont exprimé leur joie pour les résultats de l’élection, qui jusqu’à il y a quelques heures ne donnait une victoire claire à aucun des deux candidats.

Sur son compte Instagram, Salma a posté une photo dans laquelle son bonheur est évident à la nouvelle du nouveau président des États-Unis.

Lady Gaga a partagé quelques vidéos dans lesquelles elle ne pouvait contenir son émotion et versait des larmes au moment historique que traverse son pays avec la défaite de Donald Trump et l’arrivée de Kamala Harris en tant que vice-présidente américaine.

«@Joebiden @KamalaHarris et le peuple américain, vous venez de donner au monde l’un des plus grands actes de gentillesse et de courage que l’humanité ait jamais vu. Rien que de l’amour pour notre nouveau commandant en chef et la première femme vice-présidente élue à la Maison Blanche. D’ailleurs, c’est ainsi que se fait l’AP », lit-on. Autres célébrités qui ont célébré la défaite de Donald Trump:

Mauricio Martinez

«Hey @realdonaldtrump: vous êtes viré! @Joebiden est le 46e président des États-Unis! Plus de crises de colère, plus de misogynie, plus de tweets imprudents, plus de sous-estimation de Covid-19, plus de dictateurs prasa, plus de déclarations racistes. ”

Par: EL UNIVERSAL