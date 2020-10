Salma Hayek, actrice, femme d’affaires et productrice, a récemment été vue en train de dîner avec sa famille et ses amis à Malibu.

Le Coatzacoalcos, natif de Veracruz, et l’un des 4 nominés aux Oscars dans toute l’Amérique latine, a connu une année très productive dans la production cinématographique.

En tant qu’actrice cette année, elle a participé à quelques films: “Partenaires et ennemis” et “Les routes non prises”, et selon les informations du site IMDB, l’année prochaine, elle espère sortir d’autres films, tels que “Bliss”, “Los Eternals »et« Le garde du corps de la femme du tueur ».

Il est bien connu que, ces dernières années, le Mexicain a été très présent en tant que producteur. Cette année, il a produit la série “Monarca”, qui a été bien accueillie par le public mexicain.

De même, il est prévu qu’en 2021 «Santa Evita» sera lancé, une mini-série télévisée mettant en vedette Natalia Oreiro, Ernesto Alterio et Diego Cremonesi.

Parmi les distinctions avec lesquelles Salma a été récompensée tout au long de sa carrière, il y a la nomination de la meilleure actrice aux Oscars 2003 pour «Frida», qui lui a également valu une nomination aux Golden Globe, ainsi qu’une les BAFTA Awards au Royaume-Uni.

Cette même année, le Screen Actors Guild Award la nomme également pour son rôle de Frida Kahlo.

En 2011, elle a également été nominée pour la meilleure actrice aux Goya Awards, qui ont eu lieu en Espagne, cette fois pour le film «La spark de la vida». Enfin, au Festival du film de Venise, il a remporté le prix Franca Sozzani en 2018.

Salma Hayek est actuellement l’actrice la plus célèbre et la plus réussie à Hollywood depuis l’époque de Dolores del Río.

