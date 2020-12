Salma Hayek se souvient de sa danse dans “Du crépuscule à l’aube” | .

Connue pour sa beauté, son humour, son talent et être l’une des actrices mexicaines les plus remarquables Salma Hayek a de nouveau volé son cœur, il a partagé sur son Instagram officiel deux vidéos où il se souvenait de sa danse emblématique dans le célèbre film “Du crépuscule à l’aube” du réalisateur Quentin Tarantino.

Intitulé en anglais (sa langue d’origine) “From Dusk Tikk Dawn”, l’acteur, réalisateur et également producteur Quentin Tarantino a donné vie à l’un des personnages du film sorti en 1996, le responsable de la direction du film à l’époque était Robert Rodriguez.

Considéré comme un film culte, ce dont on se souvient le plus de ce film est la participation de Salma Hayek, qui bien que relativement courte était la plus représentative et c’est que les protagonistes sont arrivés dans une sorte de bar dans le désert, en où en dégustant quelques verres, le spectacle de la nuit apparaît, ni plus ni moins que la belle et séduisante Salma Hayek qui joue une danseuse captivée.

Le personnage de Salma Hayek est un “pandémonium satanique”, mais avant de révéler son identité, elle a dû divertir les personnes présentes, en moins de cinq minutes elle est apparue sur scène habillée en déesse aztèque avec un panache et un maillot de bain deux pièces assez minuscule.

Salma Hayek La chanson “After Dark – Tito & Tarantula” commence à danser, avec un serpent albinos entre ses épaules, elle ne dure que quelques minutes et deux compagnons l’emportent, il est donc sur le point de marcher sur les tables jusqu’à ce qu’il atteigne où se trouvaient les protagonistes , va à Tarantino et commence à danser sur lui, jusqu’à ce qu’il prenne une des boissons qu’ils ingéraient et la laisse tomber de sa jambe pour que le protagoniste puisse la boire de son propre pied.

Sans doute avec cette scène de quatre minutes et vingt-sept secondes il a converti Salma Hayek en tout une icône de la s3nsuaIidad des années 90.

Le 25 juin, Salma Hayek a elle-même décidé de partager via son compte Instagram officiel deux petites vidéos que ses fans ont immédiatement reconnues en la voyant, il s’agissait de deux petits clips où elle faisait dit danse dans ces scènes.

SI VOUS VOULEZ VOIR LES VIDÉOS CLIQUEZ ICI.

Ses fans ont été impressionnés par les vidéos, ils sont sûrement allés immédiatement chercher le film, bien que les nouveaux soient considérés comme cultes, il est probable que les générations ne le savent pas, peut-être seulement “la vieille garde”.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

On pourrait dire qu’à partir de ce jour avec une telle participation à ce jour le titre d’actrice modèle et s3nsual pour Salma Hayek Cela ne lui a pas été enlevé, car malgré ses 54 ans, elle continue d’avoir une silhouette spectaculaire, ce qui fait sûrement l’envie de millions de personnes en la voyant sur leurs réseaux sociaux, même si elle est très aimée et peu probable que quiconque vienne la détester. L’actrice a réussi à gagner le cœur de ses followers qui la montrent sans cesse.

La publication de la belle femme d’affaires compte déjà plus d’un million deux cent mille likes, en termes de commentaires il y en a tellement qu’ils ne sont pas capables de tous les voir complètement, ce qui est certain c’est qu’ils ne se lassent pas de faire l’éloge de Salma Hayek .

Il y a quelques années apparemment en 2014, la plate-forme Netflix a décidé de lancer une série basée sur le succès du film de 1996, elle se composait de trois saisons, avec un total de trente chapitres, qui à cette occasion jouait le “pandémonium satanique” était le Aussi l’actrice mexicaine Eiza González, la série n’était peut-être pas aussi populaire que prévu, mais le fait de voir Eiza jouer pratiquement la même scène que Salma était sûrement quelque chose de spectaculaire.

Lire aussi: Jambes de rêve, Salma Hayek captive en portant des bas et de la dentelle!