Wild Wild West a peut-être été une bombe au box-office, mais le tapis rouge de Salma Hayek lors de la première du film en 1999 fait toujours parler ses fans 21 ans plus tard. Hayek a partagé une photo de la robe rose qu’elle portait, qui comportait un corset très serré, sur Instagram jeudi. L’actrice a joué le rôle de Rita Escobar dans le film, qui mettait en vedette Will Smith et Kevin Kline et était une adaptation de la série télévisée des années 1960.

“Cette image est de la première de Wild Wild West”, a écrit Hayek pour la première fois dans la légende. Cependant, elle a plus tard vu un fan fournir un meilleur titre pour l’image, “Wild Wild Waist”! Hayek a tellement aimé cela qu’elle l’a ajouté à la légende elle-même. Elle a noté que la photo avait été prise avant qu’elle ne soit enceinte. Hayek et son mari, le milliardaire François-Henri Pinault sont les parents d’une fille Valentina, née en 2007.

Bien que Wild Wild West ait été un flop, cela a prouvé que Hollywood avait confiance en Hayek pour la placer dans des superproductions. En 1999, elle avait déjà été saluée pour ses performances dans Desperado et From Dusk till Dawn. En 2002, elle obtient sa première nomination aux Oscars pour avoir joué la peintre Frida Kahlo dans Frida. Bien sûr, Hayek est toujours une superstar et a trois grands films à venir cette année, Bliss, Eternals et The Hitman’s Wife’s Bodyguard.

Le chemin du succès de Hayek a eu un coût, et elle a récemment dit à Elle qu’elle aurait aimé savoir plusieurs choses au début de sa carrière. «J’avais tellement peur, mais je n’ai toujours pas abandonné», a-t-elle expliqué. «J’avais peur de ne pas trouver l’amour, une âme sœur. J’avais peur de ne pas avoir d’enfants. J’avais peur de ne pas pouvoir manger. J’avais peur de ne pas travailler. Quand tu aimes ce que tu fais, c’est tellement dur. Elle a poursuivi en révélant qu’elle ressentait une certaine anxiété. “J’ai toujours été très reconnaissant pour les emplois, ne sachant jamais si c’était le dernier. J’aurais aimé pouvoir me parler et dire: ‘Ne vous inquiétez pas, ça va arriver'”, a déclaré Hayek.

Quand Hayek a commencé, elle était l’une des rares stars de Latinx à Hollywood. Il y a toujours un manque de représentation, mais Hayek a déclaré qu’elle pensait que la communauté Latinx à Hollywood allait mieux que les autres. Elle a souligné l’impact de la pandémie de coronavirus sur les immigrants dans les camps de l’ICE comme un sujet dont peu de gens discutent. “Je pense que la communauté Latinx dans l’industrie du divertissement se porte mieux que les autres communautés Latinx. Je veux plus, mais je ne veux pas trop me plaindre parce qu’il y en a d’autres qui ont beaucoup plus de difficultés”, a-t-elle déclaré à Elle. “Je ne veux pas devenir ingrat.”