Allardyce a été amené par les Baggies dans le but d’éviter la relégation, gagnant un point à ses quatre premiers matchs, mais le nouveau manager pense que la fenêtre de transfert de janvier pourrait être la plus difficile de sa carrière alors qu’il traite de la réglementation post-Brexit et du Pandémie de covid19.

Les nouvelles règles entrées en vigueur à partir du 1er janvier signifient que les clubs de Premier League ne seront pas autorisés à recruter des joueurs des pays de l’Union européenne sans permis de travail, tandis que les joueurs étrangers de moins de 18 ans ne pourront pas être signés du tout.

Allardyce, dont l’équipe est deuxième à partir du bas avec huit points en 17 matchs, a déclaré que les accords pour trois recrues potentielles avaient déjà échoué en raison des nouvelles règles.

“J’ai déjà trouvé trois joueurs capables de venir ici et ils ne sont pas autorisés. C’est dommage”, a déclaré Allardyce.

Les critères de recrutement des joueurs sont basés sur un système de points qui prend en compte le nombre d’apparitions internationales seniors et juniors, les apparitions en club ainsi que la qualité du club vendeur, sa position dans la ligue et la ligue elle-même.

“En raison des nouvelles réglementations en termes de permis, ils n’ont pas pu venir dans ce pays, alors que (auparavant) ils l’auraient fait. Je dois regarder cela et penser” peut-il se qualifier? “», A ajouté Allardyce.

“Cela a rendu la vie un peu plus difficile. Ce n’est pas tant la pandémie, c’est le changement de règles à cause du Brexit. Nous ferons ce que nous pouvons … trouver un acteur dans cette pandémie sera la fenêtre la plus difficile. ont déjà travaillé.

“Pas de manque de respect envers mes joueurs car ils travaillent tous aussi dur que possible, mais je dois trouver mieux pour élever l’équipe. Quel que soit le joueur qui arrive, ils doivent être meilleurs que ce que nous avons et capables d’entrer dans l’équipe. presque immédiatement.”

