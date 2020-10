À la lumière de la mort de Sean Connery, de nombreuses célébrités se sont tournées vers les réseaux sociaux pour rendre hommage à l’acteur légendaire. Sam Neill, qui a partagé la vedette aux côtés de Connery dans The Hunt for Red October, a publié une déclaration sur le décès de l’acteur sur Twitter. Neill a noté que chaque jour où il pouvait travailler aux côtés de Connery était une classe de maître pour apprendre à agir sur grand écran.

Neill a commencé sa déclaration en écrivant que pendant qu’il était sur le plateau “avec Sean Connery était une leçon de choses sur la façon d’agir à l’écran.” Il a poursuivi en notant que le “charisme et le pouvoir” de l’acteur du Dr No étaient des traits qui étaient uniques à Connery. Neill a terminé son message, qui accompagnait un lien vers la nouvelle de la mort de la star, en écrivant que Connery était un acteur fantastique. Il a ajouté: “RIP ce grand homme.”

Chaque jour sur le plateau avec #SeanConnery était une leçon sur la façon d’agir à l’écran. Mais tout ce charisme et ce pouvoir – qui étaient absolument uniques à Sean. RIP ce grand homme, ce grand acteur. https://t.co/W8MQrFYlJ0 – Sam Neill (@TwoPaddocks) 31 octobre 2020

Samedi, de nombreuses sources ont rapporté que Connery était décédé à l’âge de 90 ans. Le fils de Connery, Jason Connery, a déclaré que son père était décédé pendant la nuit aux Bahamas, entouré de nombreux membres de sa famille, selon la BBC. Jason a également partagé que son père était malade depuis un certain temps. “Nous travaillons tous à comprendre cet événement énorme tel qu’il ne s’est produit que si récemment, même si mon père est malade depuis un certain temps”, lit-on dans la déclaration de Jason. “Une triste journée pour tous ceux qui ont connu et aimé mon père et une triste perte pour toutes les personnes du monde entier qui ont apprécié le merveilleux cadeau qu’il avait en tant qu’acteur.”

Alors que Connery a joué dans de nombreux films tout au long de sa carrière, tels que The Hunt for Red October, The League of Extraordinary Gentlemen et The Untouchables, ce dernier lui a valu un Oscar du meilleur second rôle, il est surtout connu du public sous le nom d’Agent 007. alias James Bond. Il a joué dans de nombreux films de Bond tout au long de sa carrière, notamment Dr No, Goldfinger et Never Say Never Again de 1983, la dernière fois qu’il a incarné le célèbre personnage. Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, les producteurs de Bond, ont publié une déclaration sur le décès de Connery dans laquelle ils ont déclaré que l’acteur “ était et restera toujours dans les mémoires comme le James Bond original dont l’entrée indélébile dans l’histoire du cinéma a commencé quand il a annoncé ces mots inoubliables, «Le nom est Bond… James Bond.» «Ils ont ajouté:« Il a révolutionné le monde avec son portrait cruel et spirituel de l’agent secret sexy et charismatique. Il est sans aucun doute largement responsable du succès de la série de films et nous lui en serons éternellement reconnaissants. “