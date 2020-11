“Je vais certainement avoir une famille qui à un moment donné, mais j’en ai encore plus en moi. J’ai toujours de l’ambition. J’essaie de la calmer tout le temps et de la minimiser, mais je suis ambitieuse et j’aimerais toujours chanter aux gens et faire ce travail. une sensation incroyable “, a-t-il raconté Forgeron.

Sam Smith (John Phillips / .)

La pop star a expliqué: “Je vais travailler dur jusque-là (et) j’espère trouver un petit ami, mais ils ne peuvent être trouvés nulle part à Londres. J’ai cherché partout. Honnêtement, je suis en première ligne depuis trois bonnes années et c’est épuisant. “

Forgeron se définit comme non-binaire et a parlé de sa reconnaissance: «Ce que j’ai appris, c’est que les gens n’aiment pas se tromper, et quand les gens gâchent un pronom ou quelque chose, ils n’aiment vraiment pas ça. J’ai donc dû rentrer en moi-même et essayer de gérer ça de manière vraiment sympa et savoir que tout le monde y travaille. Ça va prendre du temps. On change de langue ici », dit-il.

