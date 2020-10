Sam Smith montre sa «superbe» greffe de cheveux tout en partageant sa routine de soin et de maquillage avec Vogue. L’interprète de “I’m Ready” n’a pas hésité en parlant de la procédure cosmétique, disant qu’ils ont l’impression de n’avoir “rien à cacher” quand il s’agit d’obtenir la greffe, bien que cela reste privé jusqu’à présent.

“Donc, je n’en ai jamais parlé avant. Alors je vais en parler, parce que je n’ai pas vraiment l’impression d’avoir quelque chose à cacher”, a déclaré Smith. “Mais je perdais mes cheveux, ici, il y a environ deux ans, et mon coiffeur Paul a dit en gros qu’il pensait que ce serait une bonne idée pour moi de me faire greffer et de l’examiner.” Après avoir examiné la procédure, Smith est allé en Irlande et l’a fait faire, et les résultats sont fantastiques. “Est-ce que c’est magnifique?” ils ont demandé. “C’est bien d’avoir des cheveux. Mais aussi si j’étais chauve, je les posséderais toujours aussi parce que la chauve est belle.”

Toujours dans la vidéo, Smith a partagé que Lady Gaga les avait inspirés à embrasser pleinement leur identité de genre non binaire. “Gaga est probablement la raison pour laquelle j’ai accepté mon sexe. J’avais 15 ans lorsque The Fame est sorti et j’étais obsédé par Lady Gaga”, se souvient le musicien. “Elle m’a donné la permission complète d’être moi-même et d’être fière de ma bizarrerie. C’était une forme d’expression, mais c’était aussi étrangement une forme de protection.” Une partie de cette véritable identité consiste à se maquiller, ce qui, selon Smith, est une «forme d’expression» pour chaque sexe. “L’année dernière, quand j’ai changé mes pronoms et que j’ai vraiment parlé de mon expression de genre et de ma fluidité de genre, j’ai recommencé à tomber amoureux du maquillage”, ont-ils partagé.

Smith a toujours été non binaire, a déclaré le joueur de 28 ans à Zane Lowe d’Apple Music plus tôt cette semaine, mais il est officiellement sorti en mars 2019 au public. “J’ai toujours ressenti ce que je ressentais. Quand j’ai changé mes pronoms, les choses se sont sûrement compliquées”, a admis Smith. “J’ai ressenti le besoin de présenter – tout le temps. Cela a pris du temps; cela a pris du temps réel.”

Toujours rencontrer des personnes qui utilisent à tort les pronoms he / him a été une lutte. “Je devais juste entrer en moi-même et essayer de gérer cela avec beaucoup de gentillesse et de patience, et de savoir que tout le monde y travaille. Cela va prendre du temps”, ont-ils déclaré. “Nous changeons une langue ici.”