L’actrice Samaire Armstrong a approuvé le président Donald Trump dans une vidéo de sept minutes sur Instagram. La star d’OC et de Sons of Anarchy a pris une position clairement partisane contre “la foule de gauche”, expliquant aux fans pourquoi elle votera républicaine à l’élection présidentielle de 2020. Quelques semaines plus tard, les déclarations d’Armstrong alimentent toujours la controverse.

Armstrong a dit qu’elle partageait son opinion sur la politique américaine “au prix de tout, parce que c’est mon droit. C’est votre droit de la réfuter.” Elle a également précisé qu’elle n’était pas nécessairement républicaine ou conservatrice, et que son soutien à Trump était en dehors du système bipartite. «Je suis en fait une indépendante», dit-elle. “Je regarde les deux côtés du système des partis et j’évalue ce qui se passe.”

Voir ce post sur Instagram C’est mon opinion. Je le partage avec vous au prix de tout, car c’est mon droit. C’est votre droit de le réfuter. * Ce que j’espère en tirer, c’est que nous sommes en mesure d’avoir un dialogue ouvert. * Il y a beaucoup de pensées et de perspicacités que vous voudrez peut-être intervenir et fournir. Je vous encourage à avoir des données factuelles pour étayer votre argument. * Il y en a tellement dans notre grand pays qui ont été intimidés dans le silence par le fait d’une foule d’extrême gauche. * Revenons à la réalité et aux faits. Arrêtons d’apaiser les personnes émotionnellement sous-développées, qui ont une incapacité à traiter le sens de la responsabilité personnelle, comme s’ils étaient le guide culturel dont nous devrions suivre. * Je nous encourage tous à rester ancrés dans ces discussions. Je sais à quel point ce dont nous discutons est émouvant et important. * Vous pouvez voir dans ma vidéo à quel point je suis passionné. Je vous demande de réfléchir, pourquoi je sortirais en disant ces choses. Comment se fait-il que je me sente si confiant de mettre ma perspective «qui divise» en public. Je suis prêt à jouer avec ce qui vient de mon opinion, car j’ai la conviction de sa validité. * Si rien d’autre, j’espère que cela vous encourage à exprimer VOTRE opinion, aussi impopulaire soit-elle. * La liberté d’expression doit être rétablie. La logique doit être restaurée. La pensée critique doit être restaurée. * J’ai un amour profond pour chacun de mes semblables. Chaque race, couleur, croyance, sexe, arrière-plan politique, arrière-plan religieux, arrière-plan financier, doit avoir sa PROPRE voix et opinion, et il DOIT être autorisé à s’exprimer. Un post partagé par Samaire Armstrong {Saaaamerla} (@ samaire.xoxo) le 16 septembre 2020 à 12h23 PDT

Pourtant, la rhétorique d’Armstrong reflétait fortement celle du président, et certaines des théories du complot que lui et ses partisans promouvaient. Elle a déclaré que des démocrates de haut niveau comme l’ancien vice-président Joe Biden, la sénatrice Kamala Harris et l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton sont «fous». Elle a également accusé “la gauche” en général de flatter l’ancien président Barack Obama sans raison réelle.

“‘Oh, Obama, notre premier président noir, c’est tellement génial …'” dit-elle sarcastiquement. “Qu’a-t-il fait? Quel a été son succès autre que d’être un président noir? Chicago s’est-il amélioré? Vous faites partie du problème parce que vous avez été dupé en pensant que le Parti démocrate est pour le peuple, et cette idée – cela a été massivement poussé par les médias – que les républicains sont naturellement des gens racistes est insultant, effrayant et dangereux. “

Dans les commentaires, les critiques ont fait valoir qu’Armstrong – qui est d’origine écossaise et italienne – parlait à l’envers de questions qu’elle n’avait pas la perspective de comprendre. Alors qu’Armstrong soutenait que les démocrates n’avaient pas fait assez pour démanteler le racisme systémique, les critiques ont rétorqué que Trump avait trop fait pour le faciliter.

“Vous êtes une femme blanche qui travaille dans l’industrie du cinéma et de la télévision, donc vous avez de l’argent, peut-être pas beaucoup d’argent, mais vous avez de l’argent … donc ce que je veux dire, c’est que vous n’avez vraiment rien à craindre pour votre avenir,” une personne a écrit. «Votre fils n’aura jamais à s’inquiéter de quoi que ce soit non plus étant un homme blanc dans ce pays .. Afro-Américain de gens Latino nous allons avoir plus d’obstacles à sauter … Je suis une femme hispanique travaillant à peine dans un supermarché joindre les deux bouts.”

Mis à part l’aval d’Armstrong, les sondages montrent que Trump est à la traîne derrière Biden lors de l’élection présidentielle de 2020. Selon un rapport de The Guardian, Biden est en avance d’environ 2,3 points au moment de la rédaction de cet article.