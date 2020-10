La star de Sons of Anarchy, Samaire Armstrong, a été critiquée cette semaine pour avoir fait référence au mouvement Black Lives Matter comme une organisation terroriste, et elle ne recule pas. Dans un récent post Instagram, elle a exprimé son soutien au président Donald Trump et a fait écho à la théorie du complot selon laquelle “BLM est une organisation terroriste nationale d’un milliard de dollars”. Lorsque les fans l’ont appelée sur Twitter, elle a doublé.

«Si vous êtes raciste, dites simplement cela», a écrit un critique sur Twitter, «personne ne sait qui vous êtes de toute façon». Armstrong a répondu: “Il semble que la définition de raciste ne veut pas dire ce qu’elle faisait autrefois? Pour une raison quelconque, maintenant, appeler les terroristes nationaux qui s’accrochent aux ‘antifascistes’ alors qu’ils battent les dents de devant d’un Noir américain et crient La vie noire compte ‘fait de moi un raciste? ” Le compte Twitter d’Armstrong n’est pas vérifié, il est donc possible que ce message ne vienne pas d’elle, bien qu’il soit lié à partir d’autres pages de médias sociaux avec son nom dessus.

Je ne sais pas Stevi … il semble que la définition de raciste ne veut pas dire ce qu’elle faisait autrefois?

Pour une raison quelconque, maintenant, appeler les terroristes nationaux qui traînent avec des «antifascistes» alors qu’ils battent les dents de devant d’un noir américain et crient «les vies noires comptent» fait de moi un raciste? https://t.co/BOuPZ5hDal – Samaire Armstrong (@samaire_samaire) 19 octobre 2020

L’agression dont Armstrong faisait référence dans son tweet n’est pas claire, mais son affirmation selon laquelle “Antifa” est une organisation bien financée a été complètement démystifiée. Un rapport de Snopes aborde de nombreuses théories du complot populaires selon lesquelles Antifa est organisé et bien financé, les doublant toutes d’études, d’entretiens et de nombreuses preuves du contraire.

Dans sa précédente vidéo sur Instagram, Armstrong s’est moins concentrée sur son opposition à Antifa que sur son soutien à Trump. Elle s’est moquée des électeurs de gauche pour ce qu’elle croyait être une révérence infondée pour l’ancien président Barack Obama, en disant sarcastiquement: «Oh, Obama, notre premier président noir, c’est tellement génial …» Qu’a-t-il fait? succès autre que d’être un président noir? Chicago s’est-elle améliorée? Vous faites partie du problème parce que vous avez été dupé en pensant que le Parti démocrate est pour le peuple, et cette idée – cela a été massivement [sic] poussé par les médias – que les républicains sont naturellement des gens racistes est insultant, effrayant et dangereux. “

Voir ce post sur Instagram C’est mon opinion. Je le partage avec vous au prix de tout, car c’est mon droit. C’est votre droit de le réfuter. * Ce que j’espère en tirer, c’est que nous sommes en mesure d’avoir un dialogue ouvert. * Il y a beaucoup de pensées et de perspicacités que vous voudrez peut-être intervenir et fournir. Je vous encourage à avoir des données factuelles pour étayer votre argument. * Il y en a tellement dans notre grand pays qui ont été intimidés dans le silence par le fait d’une foule d’extrême gauche. * Revenons à la réalité et aux faits. Arrêtons d’apaiser les personnes émotionnellement sous-développées, qui ont une incapacité à traiter le sens de la responsabilité personnelle, comme si elles étaient le guide culturel dont nous devrions suivre. * Je nous encourage tous à rester ancrés dans ces discussions. Je sais à quel point ce dont nous discutons est émouvant et important. * Vous pouvez voir dans ma vidéo à quel point je suis passionné. Je vous demande de réfléchir, pourquoi je sortirais en disant ces choses. Comment se fait-il que je me sente si confiant de mettre ma perspective «qui divise» en public. Je suis prêt à jouer avec ce qui vient de mon opinion, car j’ai la conviction de sa validité. * Si rien d’autre, j’espère que cela vous encourage à exprimer VOTRE opinion, aussi impopulaire soit-elle. * La liberté d’expression doit être rétablie. La logique doit être restaurée. La pensée critique doit être restaurée. * J’ai un amour profond pour chacun de mes semblables. Chaque race, couleur, croyance, sexe, arrière-plan politique, arrière-plan religieux, arrière-plan financier, doit avoir sa PROPRE voix et opinion, et il DOIT être autorisé à s’exprimer. Un post partagé par Samaire Armstrong {Saaaamerla} (@ samaire.xoxo) le 16 septembre 2020 à 12h23 PDT

Armstrong est surtout connu pour avoir joué dans The OC et, après cela, dans Sons of Anarchy. Plus récemment, l’actrice a eu une série de rôles ponctuels dans des films multi-genres, des films conçus pour la télévision et des émissions de télévision. Jusqu’à présent, son soutien ouvert à Trump ne semble avoir fait que susciter la controverse pour elle.

Selon un rapport de The Guardian, les derniers sondages montrent que le président est à la traîne de son adversaire, l’ancien vice-président Joe Biden à l’élection présidentielle de 2020. Le jour du scrutin est le mardi 3 novembre.