L’ancien chanteur de Van Halen, Sammy Hagar, a révélé qu’il s’était réconcilié avec Eddie Van Halen «plus tôt cette année», avant la mort des guitaristes emblématiques. Selon PEOPLE, Hagar a envoyé une lettre à Howard Stern, qui l’a lu dans son émission de radio SiriusXM. «J’adorerais que vous partagiez qu’Eddie et moi avions envoyé des SMS, et ça a été une fête d’amour depuis que nous avons commencé à communiquer plus tôt cette année», a écrit Hagar dans la lettre.

Il a poursuivi en disant: «Nous avons tous les deux convenu de ne le dire à personne à cause de toutes les rumeurs que cela ferait sur une réunion, etc., et nous savions tous les deux que cela n’arriverait pas. connaître sa santé. ” Hagar a ensuite ajouté: “Il a cessé de me répondre il y a un mois, et j’ai pensé que ce n’était pas bon. J’ai contacté une fois de plus la semaine dernière et quand il n’a pas répondu, j’ai pensé que c’était une question de temps, mais c’était est venu bien trop tôt. ” Mardi, lorsque la nouvelle tragique a été annoncée, Hagar s’est rendue sur Twitter pour commémorer Van Halen en partageant une photo d’eux ensemble.

Le cœur brisé et sans voix. Mon amour pour la famille. pic.twitter.com/MQMueMF2XO – Sammy Hagar (@sammyhagar) 6 octobre 2020

Des informations sur la mort de Van Halen ont fait surface mardi, et son fils Wolfgang a par la suite confirmé la nouvelle dans un communiqué. «Je ne peux pas croire que je dois écrire ça, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu sa longue et difficile bataille contre le cancer ce matin. Il était le meilleur père que je puisse jamais demander. J’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau. Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte. ” Wolfgang a conclu sa déclaration en écrivant: “Je t’aime tellement, Pop.”

Hagar a initialement rejoint Van Halen en 1985, au milieu de la sortie du chanteur original David Lee Roth. Il est resté dans le groupe jusqu’à sa propre sortie en 1996. Il a continué à se réunir avec le groupe en 2004, pour la tournée Best of Both Worlds. Bien que le couple n’ait jamais vraiment parlé de leur relation publiquement, Hagar a déclaré à Classic Rock Report en 2016 qu’il avait souhaité à Van Halen un joyeux anniversaire sur Twitter la même année parce qu’il ne voulait pas avoir «de regrets ou de mauvaises vibrations».

«Cela fait juste que lorsque vous vous arrêtez et que vous pensez que, vous savez, avec ma relation avec Eddie Van Halen et des choses qui ont toujours été dans les toilettes, cela vous fait dire: ‘Je ne veux pas être enterré avec des regrets ou de mauvaises vibrations comme ça », dit-il. «Cela vous donne envie d’être juste ami avec tout le monde et de dire: ‘Hé, écoute, oublie ça.’ Même si vous ne voulez pas être dans un groupe ensemble, soyons amis. Plus d’ennemis pour moi. “

Hagar a ensuite ajouté: “Vous ne voulez pas aller dans votre tombe avec des ennemis. C’est donc ce que cela a fait pour moi. Cela m’a réveillé et m’a dit: ‘Plus d’ennemis.’ Et avant de mourir, je n’en aurai pas, si je peux me permettre. “