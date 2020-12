Sammy Hagar a révélé des détails sur sa dernière conversation téléphonique avec feu Eddie Van Halen, affirmant que son ancien coéquipier “m’a brisé le cœur”. S’adressant à Variety, Hagar a parlé du moment franc pour les deux, qui ont tous deux joué dans le groupe de rock emblématique Van Halen mais se sont séparés il y a des décennies en mauvais termes. Malheureusement, le légendaire guitariste est décédé en octobre, après une longue bataille contre le cancer.

“Pauvre Eddie, m’a brisé le cœur, mais grâce à Dieu, nous nous sommes connectés avant [he died]», A déclaré Hagar au point de vente.« J’ai entendu dire qu’il était en mauvais état et je voulais tendre la main; J’ai finalement dit: ‘Je l’appelle juste.’ “Cependant, cela s’est avéré être un peu un défi, car le chanteur n’avait plus le numéro de téléphone de Van Halen et avait du mal à le retrouver.” J’appelais son frère. , J’appelais son manager, j’appelais ses amis, et je disais: ‘Hé, dis à Ed, donne-lui mon numéro de téléphone. Dites-lui s’il veut me parler, je veux vraiment, vraiment en parler, l’aider et voir ce que je peux faire », se souvient-il. [told them]”Je veux être son ami, je veux enterrer la hache de guerre”, mais ils ne l’ont jamais fait. “

Vous entendez rarement les gens parler du piano brillant de @ EddieVanHalen. Quand Neil Young m’a invité de nouveau au bénéfice de l’école Bridge, j’ai amené Eddie. C’était tellement spécial et inhabituel. Nous n’avions jamais rien fait de tel. Veuillez profiter de ce trésor. https://t.co/dq8WRYCkyY – Sammy Hagar (@sammyhagar) 23 décembre 2020

Fait intéressant, c’est le comédien et acteur George Lopez qui a pu remettre les deux hommes en contact. “George est un ami cher et il était l’ami d’Eddie”, expliqua Hagar, “et il dit:” Sammy, Eddie est en mauvaise posture, il t’aime frère, tu dois tendre la main. ” J’ai dit: ‘Donnez-moi son numéro et je m’assurerai de l’appeler.’ “

Quand Hagar et Van Halen ont finalement parlé, après tant d’années de querelles, le chanteur a dit que c’était un moment réconfortant. «J’ai dit:” Pourquoi ne répondez-vous pas? J’ai tendu la main “, a-t-il dit,” et Ed a dit: “Pourquoi ne m’as-tu pas appelé? N’appelle pas mon frère, f- appelez-moi! Et j’ai dit: ‘Je t’aime mec’, et c’était comme, boum, nous étions bons. C’était une belle chose. “

Van Halen avait été diagnostiqué pour la première fois avec un cancer de la langue dès 2000. Peu de temps après sa mort, son ex-femme Valérie Bertinelli a mentionné que le cancer s’était propagé à ses poumons. Van Halen avait 65 ans au moment de sa mort.