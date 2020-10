L’ancien chanteur de Van Halen, Sammy Hagar, a évoqué la mort du guitariste du groupe, Eddie Van Halen. Hagar s’est rendu sur Twitter pour partager une photo de lui-même et des Van Halen, en souvenir de son regretté coéquipier. Il a ajouté que la nouvelle le laissait “le cœur brisé” et “sans voix”. Hagar a ensuite ajouté: “Mon amour pour la famille.”

Mardi, il a été rapporté que Van Halen était décédé à l’âge de 56 ans, après un combat contre le cancer. Son fils Wolf a ensuite confirmé la nouvelle dans un article sur les réseaux sociaux. «Je ne peux pas croire que je dois écrire ça, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu sa longue et ardue bataille contre le cancer ce matin. Il était le meilleur père que je puisse jamais demander. À chaque instant je ‘ J’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau. Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte. ” Wolf a terminé sa déclaration en écrivant: “Je t’aime tellement, Pop.”

Le cœur brisé et sans voix. Mon amour pour la famille. pic.twitter.com/MQMueMF2XO – Sammy Hagar (@sammyhagar) 6 octobre 2020

Van Halen et son frère Alex ont fondé le groupe, nommé pour eux-mêmes, à la fin des années 70. Ils ont rapidement été rejoints par le bassiste Michael Anthony et le chanteur David Lee Roth. Le groupe a vraiment pris son envol dans les années 1980, leur album 1984 étant largement considéré comme l’un des plus grands albums rock de tous les temps. Finalement, la relation entre Roth et Van Halen est devenue volatile, ce qui a conduit Roth à quitter le groupe. C’est à ce moment que Hagar a rejoint en tant que nouveau chanteur de Van Halen, de 1986 à 1995.

Cette histoire se développe …