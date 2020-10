Samsung a annoncé le Galaxy A42 5G, le dernier de sa gamme de téléphones de la série A plus abordables et moins performants. Le A42 est désormais le téléphone le moins cher de Samsung avec 5G, vendu 349 £ (environ 455 USD). Cela le met 80 £ en dessous du Galaxy A51 5G, qui était auparavant le moyen le moins cher d’acheter dans la gamme 5G de Samsung à 429 £ (ou au prix de 500 $ US aux États-Unis).

Le Galaxy A42 utilise le Snapdragon 750G, un processeur de milieu de gamme qui vient d’être annoncé par Qualcomm le mois dernier. C’est censé être un pas en avant par rapport au Snapdragon 730G, vu dans des téléphones comme le Pixel 4A, mais il n’est pas aussi puissant que le Snapdragon 765G, vu dans le Pixel 4A 5G et OnePlus Nord.

Images: Samsung

Le téléphone dispose d’un écran OLED de 6,6 pouces avec une découpe en forme de goutte pour un appareil photo de 20 mégapixels en haut, 4 Go à 8 Go de RAM selon le modèle, 128 Go de stockage extensible par MicroSD, une batterie de 5000 mAh et un capteur d’empreintes digitales intégré l’écran. À l’arrière, il y a quatre appareils photo: un 48 mégapixels de large, 8 mégapixels ultra-large, une macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 5 mégapixels pour créer des effets de portrait.

Il est disponible en trois couleurs – noir, gris et blanc – chacune avec un motif de grille dense à l’arrière qui s’assombrit par étapes à mesure qu’il monte le téléphone. Le téléphone sera lancé au Royaume-Uni le 6 novembre. The Verge a contacté Samsung pour lui demander une disponibilité plus large.

Le Galaxy A42 de Samsung sera en concurrence étroite avec le Nord de OnePlus, qui se vend 379 £, soit seulement 30 £ de plus. Pour ces 30 £ supplémentaires, le Nord comprend un processeur plus rapide, plus de RAM, un écran 90 Hz et une deuxième caméra selfie, et il a également reçu des critiques généralement positives. Cela dit, il est probable que le prix de l’A42 chutera – le Galaxy A51 5G est déjà en vente aux États-Unis pour 325 $, soit 175 $ de réduction, ce qui le rend encore moins cher que l’A42 tant que la vente dure.