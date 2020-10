Samsung aimerait que vous croyiez que son nouvel écran interactif de 85 pouces peut combler le fossé entre les étudiants en classe et les étudiants qui étudient à la maison, maintenant que l’apprentissage mixte est la nouvelle norme dans tout le pays. En réalité, ce n’est qu’un tableau blanc numérique légèrement plus grand – mais en supposant qu’il ne coûte pas trop cher, la vision modifiée semble intrigante.

Maintenant que COVID-19 a balayé le pays, certains étudiants se blottissent autour de minuscules écrans de Chromebook à la maison tandis que d’autres restent en classe, et le tableau blanc numérique connecté à Internet de Samsung promet de permettre aux étudiants et aux enseignants de collaborer les uns avec les autres, qu’ils soient dans ce domaine. dessin en classe sur le tableau ou en ajoutant en temps réel à partir de leur ordinateur portable à la maison. Le but ici n’est pas nécessairement de mieux connecter tout le monde – ils ont eu quelques mois pour maîtriser cela via Zoom – mais plutôt de laisser le type de collaboration qui peut se produire lorsque tout le monde est ensemble, se produire pendant que les étudiants sont séparés.

Samsung Flip 2 de 65 pouces Samsung

Alors que l’écran interactif n’est principalement qu’une version plus grande des tableaux blancs numériques Flip 2 existants de Samsung, la taille de 85 pouces signifie qu’il est aussi grand qu’un véritable tableau blanc d’école (bien qu’il pèse beaucoup plus à 164 livres). Par rapport aux modèles précédents de 55 et 65 pouces, plus d’élèves pourraient théoriquement utiliser le tableau à la fois. Samsung imagine l’écran principalement monté dans une salle de classe où ils peuvent utiliser son écran tactile 4K et prendre en charge quatre stylos (il est livré avec deux) pour écrire et dessiner; il prend en charge jusqu’à 20 doigts (et pointes de stylet) simultanément. Les enseignants peuvent également connecter plusieurs ordinateurs ou d’autres sources vidéo à l’écran, avec deux ports HDMI 2.0 par rapport à celui du Flip 2.

Mais avant d’en demander un à votre école, il convient de mentionner que l’appareil n’a pas de prix annoncé. Le Flip 2 de 65 pouces coûte 2599,00 $, et les téléviseurs 85 pouces de Samsung commencent à 1799,99 $, alors peut-être que l’écran interactif ne coûtera pas trop cher? Pourtant, la plupart des écoles sont encore plus contraintes pendant la pandémie qu’elles ne le seraient normalement, et cet écran n’est même pas fourni avec certains des logiciels éducatifs dont Samsung fait la publicité. Je pense que ce serait formidable que ceux-ci soient utilisés dans les écoles, mais pour moi, le cadrage de Samsung pour l’affichage interactif semble un peu plus opportuniste que réaliste.