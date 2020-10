Samsung abandonne une poignée des fonctionnalités de réalité augmentée de Bixby à partir de la fin octobre, selon un avis présenté aux utilisateurs dans son application appareil photo. Une capture d’écran publiée par Android Police indique que les fonctionnalités Places, Makeup, Home Decor et Styling ne seront bientôt plus prises en charge dans Bixby Vision.

Les fonctionnalités concernées offrent une gamme de fonctionnalités AR différentes. Les lieux comportent des icônes de carte superposées sur l’appareil photo de Samsung pour mettre en évidence les points de repère locaux, les restaurants et les magasins pour aider à la navigation, tandis que Makeup met du rouge à lèvres, du fard à joues, des fards à paupières et autre maquillage virtuel sur votre visage, similaire à un filtre Snapchat. Home Decor a fourni des meubles et des appareils virtuels qui pourraient être placés dans une maison, et Styling a proposé des lunettes de soleil virtuelles que vous pouvez essayer.

Certaines fonctionnalités de réalité augmentée peuvent vivre

Cependant, comme le note Android Police, ces suppressions ne couvrent pas toutes les fonctionnalités de réalité augmentée que Bixby propose actuellement. La plate-forme comprend également une fonction de traduction en temps réel ainsi que des options d’accessibilité telles que le lecteur rapide destiné à aider les utilisateurs malvoyants en lisant le texte vu par la caméra. Comme ceux-ci ne sont pas explicitement mentionnés, il semble qu’ils restent, mais nous avons fait un suivi avec Samsung pour confirmer.

Introduit pour la première fois en 2017 aux côtés du Samsung Galaxy S8, Bixby est la tentative de Samsung de rivaliser avec Google Assistant et d’autres services de réalité augmentée de Google. Le fabricant sud-coréen en a fait la promotion de manière agressive, donnant souvent à ses téléphones Android des boutons Bixby dédiés pour invoquer l’assistant. Cependant, selon Bloomberg, il y a des rapports que Samsung négocie avec Google pour montrer les propres services du fabricant Android plus en évidence sur les appareils Samsung.