Sandra Bullock et Ryan Reynolds pourraient se réunir pour un nouveau film d’action romantique, La cité perdue de D. La star de Bird Box est attachée au film, qui est basé sur une idée du cinéaste Horrible Bosses Seth Gordon. Paramount Pictures espère attraper Reynolds pour le rôle principal masculin du film, mais il n’a pas encore signé. Le film pourrait réunir Bullock et Reynolds pour la première fois depuis la comédie romantique de 2009 The Proposal.

Bullock a été choisie comme un auteur de romance qui découvre que la ville fictive sur laquelle elle a passé sa carrière à écrire est réelle, alors elle entreprend un voyage dangereux pour la trouver. Les frères Aaron et Adam Nee, qui ont réalisé la comédie inspirée de Mark Twain en 2015 Band of Robbers, ont été signés pour diriger, rapporte Variety. Le scénario a été écrit par Dana Fox (Isn’t It Romantic, Couples Retreat), basé sur une idée d’un traitement de Gordon. Bullock produit sous sa bannière Fortis Films, aux côtés de Fordon et de Liza Chasin de 3dot Productions.

Bullock est lauréate d’un Oscar pour son rôle dans The Blind Side et a été nominée pour la meilleure actrice pour Gravity. Elle a été vue pour la dernière fois sur grand écran dans le spin-off Ocean’s 11 Ocean’s 8 en 2018. Elle a également joué dans et a produit le film d’horreur à succès Netflix Bird Box, qui a été vu par près de 45 millions de téléspectateurs lors de sa première semaine de sortie. . Bullock a une longue histoire avec des comédies romantiques, mettant en vedette dans The Proposal, While You Were Sleeping, Miss Congeniality et Two Weeks Notice. Ses autres films récents incluent The Heat, Our Brand Is Crisis, Minions et Extremely Loud & Incroybly Close.

Bullock travaille actuellement sur un nouveau film réalisé par Nora Fingscheidt et co-écrit par Christopher McQuarrie. Le film est basé sur la série britannique Unforgiven de Sally Wainwright et mettra en vedette Bullock dans le rôle de Ruth Slater, qui tente de reconstruire sa vie après avoir quitté la prison. La distribution des étoiles comprend également Viola Davis, Vincent D’Onofrio et Jon Bernthal. Il sortira sur Netflix l’année prochaine.

Quant à Reynolds, Deadpool a son propre succès Netflix, ayant joué dans 6 Underground l’année dernière. Son prochain film est la comédie d’action Free Guy, qui devait sortir en salles plus tôt cette année, mais a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus. Le film devrait actuellement sortir en salles le 11 décembre. Les autres projets à venir de Reynolds incluent The Hitman’s Wife’s Bodyguard, qui devrait sortir le 20 août 2021, et un autre film d’action Netflix à gros budget, Red Notice, avec Dwayne Johnson et Gal Gadot.