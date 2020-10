Sandra Echeverría révèle qu’elle a été testée positive pour le virus | Réforme

Actrice et chanteuse mexicaine Sandra Echeverria a récemment avoué avoir malheureusement donné positif pour le virus Et il a également partagé quels sont les symptômes qu’il a présentés et comment il n’est pas expliqué comment il a été infecté.

Sandra Echeverría a expliqué qu’il semble incroyable qu’elle ait été infectée, puisqu’elle a pris toutes les mesures de sécurité pour éviter de contracter le virus.

C’est à travers une publication sur leurs réseaux sociaux que Sandra Il a rapporté qu’il avait été testé positif pour le virus et a expliqué qu’il avait reçu les résultats hier.

Echeverría a souligné qu’il a fait connaître sa maladie parce qu’il participe actuellement à un concours musical aux États-Unis et qu’il est également une personnalité publique.

Eh bien, je ne veux pas beaucoup partager ces choses, mais à cause de l’engagement que j’ai avec les gens et avec le programme @tucaramesuenaus (Votre visage me semble familier), je vous dis qu’hier je suis sortie positive pour covid », a écrit Sandra Echeverría.

C’est ainsi que je parle aussi un peu des symptômes qu’il a présentés ces jours-ci mais heureusement il va très bien jusqu’à présent.

Hier, j’ai eu de la fièvre, des maux de dos, un enrouement et une toux très légère. Et si vous vous sentez un peu étouffé mais que mes niveaux d’oxygène sont super bons. Faiblesse et un peu de tachycardie. En tout, je me sens chanceuse de ne rien ressentir de sérieux pour l’instant », a-t-elle conclu.

J’assure également que si sa santé le permet, dimanche prochain, il apparaîtra dans l’émission de télé-réalité, même si c’est virtuellement, alors qu’il poursuivra sa préparation depuis chez lui pour jouer Laura León.

Il est à noter que Sandra Echeverria C’est le troisième concurrent de ce programme qui est infecté, le premier est le chanteur colombien Llane, qui a été diagnostiqué asymptomatique et en raison de mesures de sécurité, il a été préféré que dimanche dernier il fasse sa participation à distance.

Puis l’auteure-compositrice-interprète portoricaine, Melina León, a confirmé hier qu’elle avait également le virus, il est donc certain qu’ils ont beaucoup plus de sécurité au sein du programme.

La production d’Univision a été très stricte avec les protocoles. La semaine dernière, nous avons été testés deux fois et même si j’étais négatif, ce week-end (troisième test) j’étais positif ».

La publication de Sandra a été partagée il y a quelques heures et jusqu’à présent, elle compte près de 20 000 likes et d’innombrables commentaires de ses abonnés qui lui ont envoyé des messages de soutien.

Tout ira bien “,” Ma belle! Vous êtes un GUERRIER et vous en sortirez plus fort que jamais. “,” Oh chère Sandra! Prenez soin de vous et de votre famille … Tout ira bien … kissessss “,” CE QUE VOUS OBTENEZ MIEUX BIENTÔT MON SAN “,” Sandra bella !!!! Récupération rapide », étaient certains des commentaires.

Sandra Echeverría Gamboa Dès son plus jeune âge, il a fait partie d’un groupe musical appelé “Perfiles”, qui a changé plus tard son nom en “Crush”; Avec ce groupe, il enregistre deux albums et donne plus de 200 concerts, dont certaines des chansons sont: “May be”, “Eres tú” et “Si tú te vas”.

En 2002, elle fait ses débuts en tant qu’actrice à la télévision Azteca, dans la telenovela “Montez sur ma moto”, où elle partage les crédits avec Vanessa Acosta, Mark Tacher, Michel Brown, Jorge Luis Pila et Bárbara Mori.

Concernant son état de santé, la nouvelle de sa contagion a fait une grande impression auprès de ses followers, depuis plusieurs mois il a annoncé Sandra qu’elle était infectée par une bactérie étrange qui au début était inconnue.

Il est à noter que la maladie est très difficile à détecter, il a donc passé des semaines sans savoir ce qu’il avait, se sentant juste mortel, car depuis novembre, il avait des maux d’estomac et ne pouvait pas faire ses activités normales.

