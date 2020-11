UNE

s l’horloge sonne à minuit le 31 octobre, le compte à rebours de Noël commence officiellement.

Les Pogues se répètent, les arbres sont ornés de lumières scintillantes et la notion de «manger, boire et être joyeux» devient notre raison d’être.

Cette année est différente de toutes les précédentes avec le verrouillage 2.0 et le travail à domicile fermement à l’ordre du jour, nous recherchons donc à peu près n’importe quel moyen d’apporter la magie saisonnière et cela pourrait commencer avec votre déjeuner.

Les sandwichs inspirés de Noël ont commencé à se déployer dans nos supermarchés et hotspots de midi préférés – et nous sommes heureux d’annoncer que c’est peut-être l’année la plus créative à ce jour.

Profitez de votre pause déjeuner et dirigez-vous vers votre magasin local ou ajoutez ces délicieuses fêtes à vos achats en ligne pour une excitation quotidienne dès 13 heures.

Nous avons essayé et testé toute l’offre pour vous trouver le sandwich de Noël héros de la saison – c’était un travail difficile, mais quelqu’un devait le faire.

Tesco

Curry de dinde avec bhaji aux oignons

Ce n’est pas votre sandwich de Noël typique, ce n’est pas le genre de bouchée qui vous fera vous sentir tout joyeux à l’intérieur, mais c’est très savoureux. Sous forme d’emballage, il est en fait délicieux avec une combinaison inattendue mais gagnante de mayonnaise tikka qui complète bien la dinde. Si vous avez envie d’un plat indien à emporter, c’est peut-être la meilleure chose à faire. – ED

(Tesco)

Wrap de dinde

Lorsque vous mordez pour la première fois dans le wrap, c’est un goût de mayonnaise fort qui vous accueille en premier – mais ce n’est en aucun cas une mauvaise chose et apporte en fait une légèreté à l’essentiel du déjeuner. Le soupçon de sauce aux canneberges taquine ensuite la palette – mais cela pourrait faire avec un peu plus. Dans l’ensemble, c’est un sandwich assez copieux bien que le carnivore en moi ait envie de plus de viande. – UN D

(Tesco)

Sandwich au brie et aux canneberges

Je suis un accro au fromage à part entière et en plus, plus on est de fous et ce sandwich se penchait définitivement vers l’extrémité minimaliste du spectre. La sauce aux canneberges complète fortement le goût du brie, qui compensait presque la petite quantité. C’est aussi assez copieux. – TB

(Tesco)

Waitrose

Bangers au curry de Noël et brioche

Je suis confus. Il a le goût d’un sandwich au petit-déjeuner croisé avec un hot-dog. Les saucisses sont très savoureuses avec une subtile sauce au curry dans le ketchup. C’est un peu trop piquant mais les sauces, les oignons frits et la choucroute s’équilibrent bien pour dominer la quantité de pain brioché. Il doit y avoir plus de viande mais le goût est là. Ça pourrait être plus gros. Ai-je besoin d’un paquet de chips avec? Oui, et les chips de pomme de terre cuites à la main à la truffe noire de la marque appellent. – UN D

(Waitrose)

Racines rôties végétaliennes avec enveloppement de falafel aux carottes et panais

La garniture fade conviendrait peut-être pour un déjeuner pluvieux le mardi al desko, mais pour un sandwich de Noël, cela ne suffit pas. – SR

(Waitrose)

Le festin de poulet festif

Je connais mon chemin autour d’un sandwich de Noël comme rien d’autre. Il n’y a pas de sarnie de Noël que je n’ai pas essayé, pas de baguette festive que je ne connais pas. Mais ensuite est arrivé le sandwich Festive Chicken Feast de Waitrose et mon amour inébranlable pour le sarnie de Noël annuel a été mis à l’épreuve. Le pain – pomme de terre et panais – était détrempé et insipide et la garniture était dominée par le goût malheureusement dominateur du chou. Dans l’ensemble, une grosse dinde festive – pas du genre délicieux. – NM

(Waitrose)

Pret

Sandwich rôti aux noix vegan

Sur le plan esthétique, ce sandwich ne gagnera aucun concours de beauté – mais quant au goût, il vaut certainement le détour. Il a un goût unique avec un goût terreux équilibré par l’inclusion de courge musquée qui apporte un élément crémeux. La partie de noix est croustillante, donc une sensation en bouche assez bonne. – SI

(Pret)

Déjeuner de Noël et baguette de déjeuner de Noël

Évaluation: 7/10 et 7,5 / 10 respectivement

Le déjeuner de Noël classique de Pret sur un pain traditionnel avait un excellent rapport viande / sauce aux canneberges. C’était très copieux mais légèrement sec. Avec une grande gorgée d’eau pour le laver, c’est une expérience agréable. Une mention spéciale va au pain moelleux et à la viande pleine de saveur.

En ce qui concerne la baguette, le sandwich était humide (désolé, pas désolé), ce qui était une expérience très agréable. La viande et le pain se complimentaient parfaitement où le boîtier de la baguette molle était un vrai régal. Il a définitivement rempli le vide du déjeuner à ras bord. – UN D

(Pret)

Brie, pistache et canneberge

Je n’irais généralement jamais pour un sandwich végétarien, mais je serai peut-être converti après cela. C’était très agréable et le Brie est assez fort pour jouer un rôle de premier plan afin que vous ne vous sentiez pas du tout manquer de viande. La pistache se marie étrangement bien avec la canneberge. C’est une combinaison imbattable. – RS

(Pret)

Starbucks

Tis The Season Sandwich à la dinde

C’était juste un sandwich vraiment délicieux. Les différentes textures se complimentaient bien – en particulier la douceur de la canneberge avec le bacon et la farce. Je mangerais à nouveau et je mangerais à nouveau bientôt. – RS

(Starbucks)

Celui avec le sandwich à la couche de sauce

Si des fans de Friends se demandaient pourquoi Ross avait réagi de manière si extrême à ce que son collègue mange son sandwich – lorsque vous mordez dans cette récréation de Starbucks, tout deviendra clair. Complet avec une tranche centrale “ moelleuse ”, il combine un délicieux pain au levain avec du jambon effiloché, de la sauce sucrée, de la dinde, du chou et du cheddar et c’est une victoire à tous égards. Des marques seulement perdues à cause de la cupidité et de mon désir de le manger tout de suite au lieu de rester dans une machine à sandwich pendant deux minutes. – ED

(Starbucks)

L’enveloppement végétalien très joyeux

C’était une belle torsion sur un sandwich de Noël végétalien avec l’inclusion de légumineuses savoureuses qui ont été agrémentées d’épices d’inspiration indienne. Il y avait un bon couplage de légumes croquants à l’intérieur avec l’extérieur enveloppant doux. Dès le départ, le sandwich est attrayant avec son look coloré, mais ce n’est vraiment pas le style plutôt que la substance. Ce sandwich ne fait aucun compromis sur la saveur. Mon seul reproche? Pourrait faire avec plus de sauce. – SI

(Starbucks)

SP

Sandwich à la dinde

Un très bon sandwich. Léger mais toujours copieux. Le pain était délicieux avec le rapport parfait de viande et de sauce aux canneberges qui était une explosion de goût sucré et salé. Bravo M&S, très bien fait. – UN D

( SP )

Wrap au curry de dinde

À part l’inclusion de la dinde, je ne dirais pas que c’était un sandwich de Noël en soi. Cela ne veut pas dire que ce n’est pas délicieux – parce que c’est vraiment le cas. C’est léger mais copieux et l’élément curry fonctionne vraiment. Le chutney de mangue et la salade de chou croquante offrent un mélange de textures bien accueillies par rapport à la douceur de l’enveloppement. – ED

( SP )

Sainsbury’s

Noël vegan dans un sandwich à la new-yorkaise

En tant que végétalien, lorsque vous prenez un sandwich au fromage, vous ne savez jamais à quoi vous attendre. J’ai été agréablement surpris par cela. Le goût est bon mais en termes de texture, il collait au toit de ma bouche. J’ai dû chercher la mayonnaise à la moutarde et quand je l’ai trouvée, c’était trop de mayonnaise pas assez de moutarde. Le chutney et le chou rouge étaient bons et offraient la sensation de Noël. La saveur acidulée piquante allait bien avec le fromage. Le pain de seigle noir n’était que correct. – ML

Fête de Noël ultime

L’utilisation du pain blanc était un joli changement de rythme par rapport à ses concurrents. C’est le premier sandwich qui se sent vraiment comme un dîner de Noël car il y en a tellement dans le sandwich; carottes en morceaux, farce, une bonne portion de dinde et une sauce savoureuse. En fait, je me sens aussi bourré que je prévois le 25 décembre. Bien que ce ne soit pas le plus savoureux, il capture vraiment un repas de fête et pour cela, il obtient les meilleures notes.

