Le mannequin de 29 ans, Emily Ratajkowski, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’elle attend son premier bébé et qu’elle est enceinte de six mois, une nouvelle qui a sans aucun doute surpris tout le monde, et elle a également affirmé qu’elle ne révélera pas de sexe pour ne pas imposer d’idées préconçues fondées sur le sexe.

Emily Ratajkowski a annoncé la bonne nouvelle à travers un court métrage pour le magazine Vogue réalisé par Lena Dunham, connue pour la série «Girls».

La belle mannequin et son mari, acteur et producteur, Sebastian Bear-McClard, attendent leur premier enfant et comme nous l’avons mentionné, c’est elle-même qui a partagé l’heureuse nouvelle avec ses près de 27 millions d’abonnés sur Instagram avec de belles photos de son ventre de Enceinte.

Reconnaissant et grandissant. Merci @voguemagazine pour cette couverture spéciale. J’adorerai cette vidéo pour toujours. Merci à mon amie brillante et très généreuse @lenadunham pour sa vision et son engagement à diriger cela. Je suis très reconnaissant. », A écrit le modèle dans sa publication.

Dans cette jolie vidéo, Ratajkowski il pose complètement nu et se laisse voir en privé avec son mari, faisant l’annonce d’une manière vraiment originale.

Le produit visuel de près de quatre minutes a été réalisé par Lena Dunham, connue pour la série «Girls», et fait partie de sa production pour la célèbre publication.

Sans aucun doute, l’actrice a très bien gardé ce secret, puisqu’elle est enceinte de plus de six mois et qu’elle montre également sur les photos la croissance de son ventre et l’une des échographies de son bébé.

Quand mon mari et moi disons à mes amies que je suis enceinte, leur première question après «Félicitations» est presque toujours «Tu sais ce que tu veux?» Le mannequin a écrit pour le magazine. “Nous aimons répondre que nous ne connaîtrons pas le sexe avant que notre fils n’ait 18 ans et qu’alors il nous le fera savoir.”

Il est à noter que sa grossesse l’a fait connaître au magazine Vogue, sur la couverture duquel elle apparaît vraiment heureuse et vêtue d’une jolie chemise de nuit en bronze et dans l’enregistrement, elle peut également être vue avec son chien désormais célèbre, Colombo, qu’elle a converti. en tout une célébrité sur son compte Instagram.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le mannequin et l’acteur se sont mariés à New York il y a deux ans après une courte cour.

Actuellement, Ratajkowski Elle est considérée comme l’une des femmes les plus belles et sensuelles du monde, elle est également une militante des droits des femmes et une féministe avouée.

D’autre part, le mois dernier, le mannequin a fait la une des journaux pour avoir annoncé avoir été agressée sexuellement par le photographe Jonathan Leder lors d’une séance photo au domicile de l’artiste dans la région connue sous le nom de Catskills, dans l’État de New York, dans le 2012.

Cette plainte a été formulée par le biais d’un essai à la première personne pour la section “The Cut”, New York Magazine, intitulé “Buy me again Quand un mannequin possède-t-il sa propre image?”

Des années plus tard, les photographies prises par Leder ont été publiées dans un livre, bien que Ratajkowski assure que ni le photographe ni Imperial Publishing n’avaient le droit de les utiliser et finalement le modèle a renoncé à intenter une action en justice avant l’avis de son avocat pour les coûts élevés qu’ils représenteraient. .

Je veux être une mère qui permette à mon fils de se montrer à moi. Et pourtant, je me rends compte que si j’espère que mon fils pourra déterminer sa propre place dans le monde, il devra faire face, quoi qu’il arrive, à des limitations indéniables et à des constructions de genre avant de pouvoir parler ou, diable, même en train de naître », a ajouté l’actrice dans l’interview en cours.

Comme prévu, cette nouvelle a fait une grande impression parmi ses followers qui sont vraiment enthousiasmés par son première grossesse.

