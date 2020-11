Sans aucun vêtement! Manelyk et Jawy, montrent la photographie | Instagam

Entendre le mot “Mawy«Peut-être que vous l’identifierez immédiatement, il fait référence à Manelyk et Jawy, l’un des couples les plus controversés du divertissement mais aussi l’un des plus aimés, est récemment apparu dans une vidéo où ils apparaissent ensemble sans aucun vêtement.

Le couple s’est rencontré dans l’émission de téléréalité Acapulco Shore il y a quelques années, tous deux apparus dans la première saison, qui a été lancée en 2014, après sept saisons, le couple à la fois ensemble et individuellement est devenu deux grandes célébrités.

Le fait qu’ils soient “Le couple” de la réalité l’a rendu encore plus excitant, d’autant plus que tout au long des chapitres de chacune des saisons où nous les avons vus ensemble, ils ont toujours montré leur côté naturel et original. , ce qui est peut-être la raison pour laquelle leurs fans les adorent, en particulier Crinière qui aujourd’hui a surpassé plusieurs collègues (dont Celia Lora) ayant un plus grand nombre de followers.

Manelyk et son petit ami Jawy ont réussi à devenir une grande équipe ensemble, mais c’est Mane qui a réussi à se démarquer encore plus de tous les personnages d’Aca Shore.

Vous savez sûrement à quel point “Los Mawy” a été populaire lorsqu’ils ont commencé à collaborer avec MTV pour faire leur propre émission de télé-réalité, dans laquelle nous avons eu l’occasion d’en apprendre un peu plus sur leur relation, qui fascine les internautes.

Leur succès a été si grand qu’ils ont récemment lancé la deuxième saison, quelque chose d’assez intéressant car le couple a dû déménager dans un ranch pendant un certain temps, celui-ci appartient à la famille Mane, on dit qu’ils leur ont demandé de l’aide alors la deuxième saison est restée parfait pour cette nouvelle aventure ensemble.

Sur l’Instagram officiel de Manelyk Nous avons vu plusieurs photos à côté de son petit ami, elle partage également du contenu dans ses histoires, récemment elle a décidé de partager une partie de l’un des épisodes de son émission de télé-réalité peut-être, quelque chose d’assez intéressant y apparaît.

Mane a donné une photo à Jawy où les deux apparaissent de dos mais sans aucun vêtement, il la regarde et la montre sur les caméras, quand elle lui demande s’il aime son petit ami, il répond oui, ce qui provoque une grande émotion de sa part et bondit sur lui pour lui donner un tendre baiser.

comme vous le savez Manelyk et Jawy ont des chiffres enviables, qui fascinent leurs fans car en plus de s’entendre si bien, les deux sont beaux et sans doute même parfaits, car leurs chiffres sont quelque chose d’un autre monde, selon certains internautes.

On dit à tort: ​​”laissez-vous”, parce que votre partenaire n’a pas à vous laisser faire quoi que ce soit, il est votre petit-ami, il n’est pas votre propriétaire “, a déclaré Mane dans la vidéo.

Apparemment, la vidéo que la belle mannequin, femme d’affaires et également personnalité Instagram a partagée dans le cadre d’un test pour son petit ami, ce qui était évidemment la raison de sa joie.

Mane a été caractérisée par le fait qu’elle est une femme très déterminée dans ce qu’elle fait, non seulement dans sa vie personnelle mais aussi dans les affaires, à sa grande surprise, elle a partagé qu’elle était surprise de se rendre compte qu’elle était en effet très bonne dans ce domaine, non pas parce que rien n’a profité de sa popularité et elle est devenue une femme importante non seulement dans les réseaux sociaux mais en tant que femme d’affaires.

Sûrement dans longtemps, nous continuerons à nous surprendre avec chacun des événements, des démonstrations d’affection et ses propres aventures avec Jawy.

