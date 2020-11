Sans aucun vêtement! Rosalía a montré sa silhouette comme jamais auparavant | .

Connue sous le nom de “La Rosalía”, la chanteuse espagnole continue de captiver ses fans non seulement avec sa musique mais aussi avec sa beauté captivante. Il y a quelques années, elle a partagé une photo dans laquelle elle apparaît sans aucun vêtement, réussissant à captiver ses fans qui l’admirent. la jolie célébrité.

En peu de temps Rosalia Il est devenu une célébrité non seulement dans son pays natal mais dans le monde entier, il a concouru avec de grandes personnalités de la musique lors de différentes cérémonies de remise de prix, faisant partie des artistes les plus nominés grâce à sa musique.

Avec quatorze millions d’adeptes à l’affût de chacune de ses publications, autant que celle qu’il a partagée le 11 décembre 2013 sur son compte Instagram officiel, cette image a sûrement choqué ses fans en apparaissant sans aucun vêtement.

Rosalia Apparemment, elle est à l’intérieur d’une chambre d’hôtel, à cause des meubles que l’on peut voir sur l’image, elle est sur le dos avec les cheveux baissés, il est évident qu’elle ne porte aucun vêtement, bien qu’il soit à noter qu’elle n’est vue que du taille vers le haut, bas non illustré.

À cette date, elle l’a partagé, elle n’avait que vingt ans, comme vous pouvez le voir, elle a l’air extrêmement jeune et en même temps très coquette.

Le style avec lequel la chanteuse qui, selon certains, est une révolutionnaire du flamenco se manie, a réussi à combiner le style avec d’autres genres musicaux.

Chacune des présentations de Rosalia C’est un spectacle assez spectaculaire, où ils sont constamment épuisés.

La belle catalane a eu de belles collaborations avec des stars internationales qui lui ont également valu de beaux prix, comme son single “With height” avec le chanteur colombien J Balvin.

Depuis quelques semaines, il y a eu des rumeurs selon lesquelles l’interprète de “Dites mon nom” sortirait avec une personne, en raison de certaines images qu’elle partage sur son compte Instagram.

Quelque chose qui a retenu beaucoup d’attention sur la chanteuse, c’est aussi qu’elle a perdu beaucoup de poids, donc elle a beaucoup profité pour montrer sa nouvelle silhouette, bien que dans le La photographie en mention, il semble extrêmement spectaculaire.

Rosalía se caractérise par un style unique non seulement pour les paroles de ses chansons mais aussi pour son style dans sa façon de s’habiller et surtout quand elle décide d’utiliser des ongles extravagants, dans chacune de ses apparitions publiques, programmes télévisés ou simplement dans elle. Les publications Instagram font réagir vos abonnés immédiatement.

À plusieurs reprises, il a été à la mode sur Twitter grâce à ses projets et collaborations avec d’autres stars impressionnantes du divertissement, l’une des plus récentes et sonores étant avec Billie Eilish, une autre des grandes stars de la musique et qui est encore très jeune.

Rosalía a 27 ans, elle est née le 23 septembre 1997, son nom complet est Rosalía Vila Tobella, en plus d’être chanteuse, elle est également actrice, compositrice et productrice.

Bien qu’elle n’ait sorti que deux albums, elle a reçu plusieurs prix et reconnaissances grâce à ses projets, le premier était “El Mal Querer”, il est sorti en 2018, tant était sa popularité qu’il a immédiatement commencé à avoir des millions d’adeptes dans tous ses réseaux réseaux sociaux, il a également sorti un album collaboratif en 2017 intitulé «Los Angeles».

Jusqu’à présent, elle a remporté 10 Grammys tout au long de sa courte carrière, même si elle a été nominée à plusieurs reprises et a également remporté d’autres prix importants et nous espérons qu’à l’avenir, elle continuera à gagner et surprendre ses fans.

