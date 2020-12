Sans blague!, Armando Manzanero a perdu la vie | Réforme

Le Mexique n’arrive toujours pas à y croire! Le compositeur yucatèque bien-aimé Armando Manzanero a perdu la vie et la nouvelle et la date n’aident pas à croire ce qui s’est passé. Beaucoup refusent de croire que l’un des plus grands talents que le Mexique a créés est parti aujourd’hui à l’âge de 85 ans; tandis que d’autres pensent que c’est une blague cruelle.

Il convient de noter qu’aujourd’hui est le 28 décembre, date à laquelle il est célébré dans notre pays et dans de nombreux endroits le Jour des Saints Innocents, date dont beaucoup profitent pour faire des blagues ou emprunter pour enfin dire la typique «petite colombe innocente à qui tu t’es laissé berner, sachant qu’en ce jour personne ne peut faire confiance».

Les blagues sont devenues une tradition si forte que même certains médias ont adopté la pratique de publier des nouvelles comme une blague à cette date; C’est la raison pour laquelle de nombreux internautes sont encore incrédules à la nouvelle du départ d’Armando Manzanero, pensant que tout cela est une blague de très mauvais goût.

Malheureusement la nouvelle est vraie, aujourd’hui 28 décembre 2020, les talentueux Armando Manzanero il a perdu la vie à 85 ans dans un hôpital de Mexico. La nouvelle de son départ a été confirmée par le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador; le secrétaire à la culture de notre pays et d’autres entités culturelles.

Avec beaucoup de douleur, je regrette la mort du maestro Armando Manzanero, l’un des plus grands compositeurs du Mexique, ses chansons font définitivement partie de l’éducation sentimentale des Mexicains. Généreux et souriant, toujours attaché à la culture. Merci beaucoup, a partagé Alejandra Frausto.

Il Compositeur mexicain Il avait été diagnostiqué avec Covid-19 depuis le 15 décembre dernier, le jour où il a commencé à présenter des symptômes et avait besoin d’une assistance respiratoire; À partir de ce moment, il a commencé son traitement spécialisé à domicile. Mais le monde a été choqué après que le 17 décembre, deux jours plus tard, il a été révélé que le Yucatecan bien-aimé avait été admis dans un hôpital.

Tel que diffusé, Armando Manzanero il était stable et n’avait pas été intubé; De plus, il répondait aux messages, appels et expressions d’affection via son téléphone portable. Ce dernier, selon les médecins, a provoqué un épuisement physique chez le compositeur, ils ont donc décidé de l’intuber afin de lui donner du repos sans distracteurs pour aider ses poumons à récupérer.

Selon ses proches et ses médecins, l’auteur-compositeur-interprète de Rien de personnel Il a présenté une amélioration et au fil des heures, son besoin d’oxygène assisté a diminué; Cependant, ses reins ont commencé à subir les conséquences du Covid-19.

La malheureuse nouvelle arrive ce matin, le compositeur yucatèque Armando Manzanero a perdu la bataille contre le coronavirus aux premières heures du 28 décembre suite à un arrêt cardiaque; le monde a tremblé.

Dans les réseaux sociaux, les nouvelles sont devenues une tendance à une vitesse énorme; Cependant, beaucoup n’y croient toujours pas, d’autant plus qu’il y a quelques jours la même nouvelle est apparue faussement, les internautes ont été alertés et puis il y a eu ceux qui sont sortis pour le nier et parler de l’amélioration du maestro Manzanero. En fait, vous pouvez toujours voir dans les histoires Instagram du compte officiel Armando Manzanero une déclaration dans laquelle ils nient qu’il a perdu la vie et soulignent que sa santé s’améliorait; Il a même été question de l’extuber dans les prochains jours.

Le monde du divertissement national et international est plein de deuil aujourd’hui, un grand est parti, qu’il repose en paix: Armando Manzanero.