Sans chemise! Chayanne remplit ses fans de soupirs en cuisinant

Le chanteur Chayanne Un homme de 51 ans a partagé deux photos sur Instagram où il est vu exhibant ses pectoraux et son abdomen tonique tout en préparant un barbecue pour sa famille, laissant ses millions d’adeptes sans voix.

Il semble que si certaines célébrités passent leur quarantaine à chanter en famille, à nager dans leurs piscines ou à enregistrer des vidéos pour la plateforme TikTok, Chayanne se consacre à la cuisine, ce qui s’est avéré être une activité qui la passionne.

C’est au cours du mois d’avril que le chanteur portoricain a bouleversé le réseau social Instagram en partageant quelques photos où on le voit faire un barbecue, cependant, la particularité des photographies est que l’artiste de 51 ans est sans chemise et montrant son balisage abdomen.

Et il ne fait aucun doute que le beau chanteur Chayanne brise les cœurs de quelque manière que ce soit et tout ce qu’il fait enchante ses admirateurs.

Vivant aujourd’hui et consentant à la famille, hahaha, continuez à prendre soin de vous », a écrit Chayanne dans la publication.



Comme prévu, ses millions d’adeptes ont profité de la situation pour exprimer leurs compliments et à ce jour, la publication compte plus de 500 000 likes et d’innombrables commentaires de ses fans, amis et famille.

Ainsi, ne portant rien de plus qu’un short et une casquette, l’interprète de «Tiempo de vals» a appelé ses adeptes à ne pas quitter leur domicile pendant l’urgence sanitaire, ce qu’ils devraient garder à l’esprit jusqu’à aujourd’hui. compte.

Tant de calugas et je suis diabétique “,” PAPA QUE VOUS AIMEZ CECI “,” VOUS ME FASCINEZ “,” BEAU, DIEU VOUS BÉNISSE GRANDEMENT ENSEMBLE AVEC VOTRE BELLE FAMILLE “,” Toi aussi, prends soin de toi et continue à être si belle “,” délicieux délicieux me rend un fils “,” Je t’aime pour toujours, bombasse “, étaient quelques-uns des nombreux commentaires.

D’autre part, l’artiste latin Lele pons Il a récemment révélé dans une interview avec Efe que parmi ses objectifs professionnels est de parvenir à une collaboration avec son oncle, l’artiste portoricain Chayanne.

J’adorerais et je sais que lui aussi », a-t-il dit.

Cependant, malgré cela, jusqu’à présent, il n’y a pas de plans spécifiques, car il semble que leur famille ne parle pas de travail lorsqu’ils sont ensemble.

Nul doute que génération après génération, toutes les femmes ont réussi à tomber sous le charme de la chanteuse, qui est l’une des chanteuses adultes les plus recherchées et désirées depuis de nombreuses années.

En fait, à un moment de votre vie, votre mère ne vous a pas dit que son petit ami ChayanneC’est parce qu’elle vous a sûrement dit que son petit ami était Ricardo Arjona. Cependant, même la science a révélé que 70% des mères mexicaines préfèrent, aiment et désirent la chanteuse portoricaine.

Eh bien, une étude réalisée par l’Université nationale autonome de Mame, a confirmé l’existence d’une addiction qui ne se développe que chez les mères, et qui ne leur permet pas de penser à autre chose qu’à Chayanne.

Même ces femmes peuvent mettre de côté l’amour qu’elles ressentent pour leurs propres enfants », ont-elles prévenu.

Et c’est pour parler de Chayanne c’est reconnaître une trajectoire de plusieurs années et que génération après génération reste dans le goût de nombreuses personnes, mais surtout de milliers et de milliers de mères qui étaient les jeunes femmes d’il y a plusieurs années tombées amoureuses de cet artiste à l’époque du groupe Los Les garçons de Porto Rico.

Elmer Figueroa Arce connu sous le nom de Chayanne a réussi à vendre plus de 50 millions d’albums dans le monde, faisant de lui l’un des artistes latins les plus vendus.

