L’homme d’affaires mexicain Ricardo Salinas Pliego est toujours dans l’œil de l’ouragan pour ses déclarations et ses actions constantes.

Dans la nuit du mercredi 16 décembre, Salinas Pliego a partagé la vidéo d’une autre soirée de réveillon du Nouvel An avec ses employés, maintenant avec les animateurs de TV Azteca.

A travers son compte Twitter, l’homme d’affaires controversé a partagé le clip accompagné du message suivant: «Célébrer avec beaucoup de talent aztèque !! Merci à tous. Merci à la vie!” (sic).

Dans l’enregistrement, vous pouvez voir de nombreux chefs d’orchestre tels que Pati Chapoy, Javier Alatorre, Jorge Zarza, Mónica Garza, Ana María Lomelí, Horacio Villalobos, Carmen Muñoz, Cinthya Rodríguez, Brandon Peniche, Luis Roberto Alves «Zague», entre autres.

Tous les présentateurs étaient assis à la table, dans ce qui semble être la même salle de fête que les réunions précédentes, sans masques ni bonne distance. La fête a été animée par un groupe musical qui, au moment de la vidéo, chantait «Some body to love», du groupe britannique Queen. La célébration a reçu des dizaines de critiques et il a été souligné que seuls les serveurs portaient des masques.

Lorsqu’un utilisateur a commenté que l’enregistrement était “regrettable” en raison du message qu’il a transmis face au COVID-19, l’homme d’affaires a répondu: “Si ce n’est pas aujourd’hui, alors QUAND?”

Quelques heures plus tôt, le propriétaire du Grupo Salinas, dont TV Azteca fait partie, avait partagé une interview avec Jorge Garralda – pour fêter les 30 ans de l’émission À qui elle correspond -, où il a de nouveau critiqué les mesures sanitaires qui existent au Mexique et dans le monde. , tout en qualifiant le gouvernement mexicain de “parti de la mort”.

Ricardo Salinas Pliego a assuré que le monde est divisé entre ceux qui ont peur de la mort et “ceux qui veulent vivre”, donc une fois de plus, il a réitéré que les gens ne devraient plus rester chez eux, malgré le fait qu’en Le Mexique ajoute déjà 1277499 cas d’infections à coronavirus cumulées et 115769 décès, selon le dernier bilan des autorités sanitaires fédérales (16 décembre).

«Le monde est déjà divisé entre ceux qui ont peur de la mort et ceux qui veulent vivre. Donc, le problème est que ceux qui ont peur de la mort ont porté le récit pendant ces 8, 9 mois et leur recette est la même. «Prenez bien soin de vous, restez à la maison, portez votre masque, ne sortez pas, ne faites pas la fête. Et ce qui est arrivé? Rien », a-t-il assuré.

Et il a attaqué les autorités nationales. «(Le gouvernement mexicain) est déconnecté de la réalité parce que le monde n’est pas tel qu’il le voit. Les gens ont besoin de sortir, de travailler. Et ceux qui ont écouté le parti de la mort ont créé un effondrement économique où des milliers d’entreprises ont fermé, des millions d’emplois ont été perdus. Cependant, le virus (COVID-19) continue », a-t-il souligné.

Il a assuré qu’il appartenait au «parti de la vie». Eh bien, il a réitéré ce qu’il avait dit depuis mars, lorsque la pandémie COVID a commencé dans le pays: “ce virus va nous frapper tous tôt ou tard”. Cependant, il a déclaré que «nous avons la chance qu’il ait une faible létalité».

«Les gens qui risquent de se sauver eux-mêmes, mais le reste d’entre nous devons sortir pour vivre, travailler, produire. Mais surtout pour vivre », a-t-il souligné.

Interrogé par Garralda qui gère le compte Twitter de Ricardo Salinas, l’homme d’affaires l’a assuré.

“Bien sûr que je le suis,” dit-il en riant. Le chauffeur lui a demandé si ce n’était pas un ordinateur qui avait répondu, mais Salinas Pliego a assuré que ce n’était pas le cas.

«Je n’apporte pas mon téléphone portable ici, je l’ai laissé là-bas, parce que si je ne vous en envoie pas tout de suite. L’autre jour je leur en ai envoyé un et “pas que le compte soit piraté” … Et non, le compte n’est pas piraté … C’est amusant, hein “, a-t-il affirmé en souriant.

L’homme d’affaires a été très actif sur les réseaux sociaux, dans lesquels chaque jour, il s’en prend aux décisions que les autorités fédérales et locales ont mises en œuvre en raison de la pandémie COVID-19 et exhorte les citoyens à «vivre» sans importent les risques de tomber malades eux-mêmes ou d’autrui, car cela garantit que «nous devons tous être infectés».