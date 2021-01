Pas de fioritures! Luis Miguel a vécu avant son manoir à Acapulco | Instagram

Bien qu’une grande partie de sa vie, le luxe et la fortune aient accompagné Luis Miguel, ce ne fut pas toujours le cas, avant d’acquérir son manoir ostentatoire à Acapulco, c’étaient les maisons où les soi-disant vivaient et grandissaient “Soleil du Mexique“.

L’euphorie pour le chanteur Luis Miguel a retrouvé une grande pertinence après le lancement de la biosérie lancée par Netflix, “Luis Miguel: La série”, qui décrit en grande partie les débuts de l’artiste dans la musique ainsi que certains aspects de sa vie de famille.

Avec l’essor que sa carrière a représenté Luis Miguel, il a adopté un style de vie ostentatoire qui l’a amené à vivre parmi le luxe et le confort, cependant, dans son passé, c’était un peu différent et deux de ses anciennes maisons le prouvent.

Luis Miguel est revenu sur la scène avec plus de force, alors maintenant il y a un profond intérêt à en savoir plus sur lui, une série d’anecdotes par un journaliste révèle que fournit plus de rapports sur les endroits où le “Soleil«Il a vécu dans ses premières années avant même de pouvoir imaginer acheter son propre manoir à Acapulco.

Pendant son enfance jusqu’à son stade adolescent et presque adulte où sa carrière a commencé à décoller avec une force énorme, Luis Miguel et sa famille ont vécu dans deux maisons.

Le premier était situé sur l’avenue Insurgentes, et le second à San Bernabé à San Jerónimo Lídice, un quartier résidentiel de Mexico, le dernier grâce aux liens du père du chanteur avec des figures importantes du milieu artistique.

Un appartement central

À propos de la première adresse, qui était connue était très proche de l’intersection avec l’Avenida Xola, c’était un appartement très central dans lequel “Luismi” et sa famille vivaient avant que Luisito Rey ne se consacre à parcourir le monde pour essayer de réussir. la musique.

“Rey”, d’origine espagnole, est revenu après quelques tournées pour s’installer à nouveau dans la ville (appelée alors district fédéral), c’est alors que la carrière de Luis Miguel a commencé à décoller avec beaucoup de force.

Plus tard, ils ont déménagé dans leur deuxième maison à San Bernabé, où même “Luismi” a alterné avec les enfants de personnages célèbres, le fils du comédien Héctor Suárez, Héctor Suárez Gomís, l’acteur Roberto Palazuelos et Leonardo García, fils de l’acteur Andrés García a ami très proche de Luis Rey à l’époque.

Le «Soleil» avait même 10 ans lorsqu’il est arrivé avec sa famille dans ce quartier, selon le journaliste Javier León Herrera dans son livre «Luis Miguel, l’histoire» (Aguilar, 2018); Déjà à cette époque, les Gallego-Basteri ont fui les dettes générées par leur père Luisito Rey.

Il devait des sommes importantes à l’homme d’affaires Juan Pascual lui-même qui a repris la famille de Luis Miguel après son retour d’Espagne, en «ruine complète»! Selon León Herrera.

C’est Andrés García lui-même qui entretient une étroite amitié avec le père du chanteur d’alors et qui les soutient en leur prêtant l’une de ses propriétés, au numéro 20 de la rue privée de San Bernabé, à San Jerónimo, où ils sont pratiquement voisins.

Je me souviens beaucoup, plus à cette époque, que nous étions voisins, que Micky (Luis Miguel) chantait tout le temps et chantait merveilleusement. Je l’ai dit à Luisito, qui la croyait, se souvient García dans les interviews qui font partie du livre de León Herrera.

Même peu de temps avant que Luis Rey ne croit au talent de son fils, “Luismi” a eu une saison à vivre une enfance normale, jusqu’à ce que son père découvre son plein potentiel.

Il ne fait aucun doute que la vie de l’une des idoles les plus en vue de l’industrie de la musique au Mexique et à l’extérieur, Luis Miguel, continue de susciter une grande curiosité.

Dérivé de cela, c’est que certains youtubeurs se sont rendus dans la maison abandonnée qui appartenait au Soleil du Mexique à Acapulco.

Le manoir, qui semble aujourd’hui abandonné et avec quelques dégâts structurels, était à une époque le refuge et le lieu de grandes fêtes organisées par l’artiste où il alternait entre amis et couples.

À travers les vidéos, vous pouvez voir la propriété, qui présente actuellement un état quelque peu détérioré dans certaines zones en raison de l’abandon.

La résidence que “Luismi” a construite dans les années 90, sur un terrain de 36 000 mètres dans une zone d’Acapulco, connue sous le nom de Playa Bonfil, d’où il avait une vue privilégiée sur le Pacifique mexicain.

Plus tard connue sous le nom de “zone diamantaire d’Acapulco”, l’une des plus appréciées de l’industrie immobilière, la même qu’après avoir été entourée de nouvelles constructions; Des copropriétés, des développements luxueux et des clubs de golf vous ont fait déménager au «Sol» à la recherche de plus d’intimité.

Selon un rapport, l’interprète de “The inconditionnel” a mis la résidence en vente en 2013, et c’est maintenant aux États-Unis qu’il passe le plus clair de son temps entre deux des propriétés qu’il possède dans ce pays.