Éblouissante! Jennifer López a laissé tout le monde sur Instagram choqué après avoir décidé de tout donner et de se découvrir complètement pour son neuvième album studio, qui s’appelle, Le matin.

La diva du Bronx et la fiancée de l’ancien joueur de baseball Alex Rodriguez Il a laissé tout le monde stupéfait ce matin en publiant une vidéo dans laquelle il a été montré sans aucune garde-robe et avec des plans sous différents angles de son corps, sans accessoires, ni quoi que ce soit, qui opacerait ou cacherait quelque chose de son anatomie, uniquement dans le plus risqué il couvrit l’essentiel de ses mains.

Quand les adeptes de Jennifer Lopez et les utilisateurs d’Instagram pensaient qu’il ne pouvait pas y en avoir plus, la star portoricaine les a choqués en les surprenant avec la couverture de In the morning.

Mais cette couverture n’est pas n’importe quelle couverture, c’est le rêve devenu réalité pour tous ces fidèles adeptes et admirateurs de l’ancien de Marc Anthony; Jennifer López a laissé son corps entier exposé et sans aucun arrière-plan ou décoration autre que sa beauté pour orner la couverture.

La belle chanteuse et actrice a l’air vraiment fabuleuse à 51 ans, prouvant que l’âge n’est qu’un chiffre car elle ressemble vraiment à sa vingtaine.

Un JLo plus que séduisant et super en forme a posé pour la caméra en lui donnant le meilleur et en montrant son anatomie enviable. Ses jambes et ses courbes plus que bien toniques, un abdomen marqué et d’acier et un dos très solide étaient exposés à la vue de tous dans le célèbre réseau social.

Jennifer Lopez Elle posa de profil, incapable de cacher ses charmes de dos, mais un peu ceux de devant, plaçant une main sur son genou et l’autre sur son visage.

La célèbre chanteuse a prouvé qu’elle n’avait besoin de rien pour avoir l’air plus que spectaculaire et avec ses cheveux simples qui ont l’air humides et courts, son maquillage naturel et l’expression de son visage suffisent à rendre tout le monde fou.

La photo de JLo a été partagée il y a un peu plus de deux heures et a fait forte impression sur plus de 3 millions de personnes sur Instagram.

Surprise! Voici la couverture officielle de In the Morning, a écrit l’interprète de Pa-ti-Lonely à côté de la photo.

Le protagoniste de épouse-moi a obtenu plus de 59 mille commentaires sur la couverture, la boîte de commentaires était remplie de cœurs, de feux, de baisers et plus encore pour la belle fiancée d’Alex Rodríguez.

In the Morning parle du corps féminin, de la beauté et autres, c’est cela qui a motivé la star de la musique à tout montrer à ses followers et à donner plus d’intensité à ses chansons.

Le matin, tout comme sa chanson, la vidéo qu’il a partagée dans laquelle il montrait différents angles de son anatomie a été le sujet de conversation pour beaucoup sur les réseaux sociaux. La Diva du Bronx elle a tout dépouillé pour cette vidéo et sa couverture, mais il n’y a qu’une chose qu’elle ne s’est pas détachée, un bijou très spécial pour elle, sa bague de fiançailles.

Le précieux bijou qu’Alex Rodríguez a donné comme promesse d’amour et de mariage à la star était la seule chose qui l’accompagne dans In the Morning, est-ce un geste d’amour?

La vérité est qu’avec ces images, les internautes s’interrogent encore plus sur la façon dont le chanteur portoricain parvient à rester si spectaculaire même avec le temps, puisqu’à 51 ans JLo porte une anatomie percutante et un très beau visage.

Contrairement à ce que beaucoup penseraient en raison de son rythme de vie et de l’environnement dans lequel il se développe, Jennifer Lopez Elle a avoué qu’elle était une femme qui avait des priorités claires et qui accordait toujours la priorité à ses enfants et à sa famille.