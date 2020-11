Sans garde-robe!, Karime Pindter balaie Manelyk González | Instagram

Karime Pindter a balayé son partenaire et ami d’Acapulco Shore sur Instagram, comme la belle Karime et son comadre Manelyk González Ils ont posé sans vêtements pour le célèbre réseau social, mais le premier a capturé le plus grand nombre de regards.

Karime Pindter Il a laissé ses followers sur Instagram essoufflés en partageant une vidéo dans laquelle il se montre le plus naturel possible, à tel point qu’il n’a recouvert que l’essentiel de pétales de rose, laissant sa belle silhouette au vu de tous.

En revanche, le beau Manelyk González est devenu une vraie sirène et n’a utilisé aucun costume pour entrer dans la mer et poser pour la caméra comme une déesse.

Les deux stars de Rive d’Acapulco Ils ont volé des milliers de soupirs avec ces images, mais Karime Pindter a balayé plus d’un million de réactions à sa vidéo, tandis que son comadre a obtenu plus de 800 mille réactions sur le célèbre réseau social.

Dans la vidéo en question, la belle star de MTV, Karime Pindter était allongée sur le sol et alors qu’elle remuait son corps, des pétales de rose sont tombés sur elle. La raison de cet enregistrement était de faire connaître l’ouverture de son magasin de fleurs, qui a un service à Mexico et dans la région métropolitaine.

Karime a partagé qu’elle avait cette surprise en réserve pour ses abonnés et a partagé l’enregistrement sur son compte Instagram officiel trois jours seulement avant la Saint-Valentin.

Les utilisateurs d’Instagram n’ont pas tardé à féliciter la célèbre pour son rôle de femme d’affaires et sa nouvelle entreprise.

Mais Manelyk González a également attiré l’attention de beaucoup en devenant une belle et naturelle sirène dans la mer. La petite amie de Jawy d’Acapulco Shore a choisi de ne pas porter de costumes pour cette séance photo et est entré le dos à la mer, qui est devenu son complice et a couvert l’essentiel de sa belle anatomie.

Les courbes proéminentes de Manelyk González ont été exposées devant l’objectif et elle l’a capturée deux fois, seuls les cheveux mouillés de la star et ses tatouages ​​l’ont accompagnée dans cette séance.

La publication a été partagée le 25 juillet et impliquait que Mane venait de se détacher d’un vêtement, qui pouvait être vu au-dessus de l’eau cristalline.

Les adeptes de Manelyk González Ils ont rapidement fait l’éloge de sa beauté et elle a reçu plus de 4000 commentaires sur ces photos.

Beaucoup ont affirmé que Mane s’était transformée en une belle sirène, tandis que d’autres ont demandé que les pompiers arrivent de tant de chaleur.

Manelyk González et Karime Pindter ont montré qu’ils entretiennent une solide amitié et savent tirer le meilleur parti du succès d’Acapulco Shore.

Ces belles femmes sont devenues toutes des influenceuses, Mane avec plus de 10 millions de followers sur Instagram, tandis que Karime en a plus de 5 millions; en plus de devenir entrepreneurs et de s’ouvrir à d’autres domaines.

L’une des photographies que les fans de la série ont le plus aimées. MTV C’est celui dans lequel les deux ont posé en petits maillots de bain pour Instagram. Voir ces deux beautés poser ensemble pour la caméra était un délice pour leurs adeptes.

L’une assise et l’autre appuyée sur le même lit de camp, les deux filles ont posé comme tous les professionnels pour le célèbre réseau social et ont montré à quel point elles s’amusent bien ensemble et que leur amitié dépasse le petit écran.

Beaucoup ont indiqué ces beautés pour acquérir leurs attributs artificiellement; Cependant, la belle Karime Pindter en est fière et a même vulgarisé l’expression “tout ce que vous voyez est opéré”.