Le temps passe vite et c’est l’actrice Aracely Arámbula elle-même, qui est restée plus proche de ses enfants pour profiter de chaque instant, elle en fait partie, Miguel Gallego Arambula, qui célèbre un autre anniversaire et c’est ainsi qu’il a été célébré par sa famille.

Sans aucun doute, l’actrice Aracely Arambula Elle est fière de ses deux enfants, pour lesquels elle a élevé la caste afin qu’ils puissent avancer malgré le manque de soutien et de soutien de son père, Luis Miguel.

Maintenant, celui qui était il y a quelques années le petit Miguel Il aura déjà l’air très différent des premières photos dans lesquelles il a posé avec ses parents, aujourd’hui il est déjà un jeune homme! et célèbre son 14e anniversaire.

Le port d’Acapulco a été la scène où Miguel Gallego Arámbula a soufflé à nouveau les bougies de son gâteau, une photo actuelle montre Aracely célébrant l’anniversaire de son fils avec sa famille.

C’est la grand-mère maternelle et l’actrice Aracely qui apparaissent ensemble sur la carte postale dans laquelle la même star sur les écrans remercie sa mère, Doña Socorro Jaques, d’être présente à ce moment privilégié.

Tout semble indiquer qu’au milieu de toutes les restrictions du Covid-19, le premier fils de “Luismi»et Aracely a célébré avec les membres les plus proches de sa famille, bien que l’histrionique n’ait pas partagé plus de photos à cette occasion, il n’est donc pas possible de voir à quoi ressemble le fils aîné de l’interprète à son 14e anniversaire.

Avec mon Coquito célébrant son petit-fils Miguel, merci pour vos félicitations #MiArafamiliabella #Bendiciones

Doña Socorro pose avec des lunettes avec sa belle fille, Aracely, qui était la même qui a pris le selfie des deux qui seraient apparemment à bord d’un yacht.

L’interprète telenovela, qui il y a 15 ans était partenaire et épouse du chanteur nommé “Soleil du Mexique«Il a célébré de manière très réservée l’arrivée dans le monde de son fils Miguel, né il y a 14 ans, le 1er janvier 2007.

Miguel Gallego Arámbula était le premier enfant de deux des personnalités les plus reconnues de la musique et de la télévision, respectivement Luis Miguel et Aracely Arámbula.

Depuis plusieurs années, son identité et celle de son frère a été très réservée par sa mère, donc la photo la plus récente de l’actrice avec Miguel date de 2020, toutes deux apparaissent dans une image dos à la caméra et admirative la mer.

Ils étaient une famille

Son arrivée au monde a été annoncée avec style, étant le premier-né du couple le plus célèbre du Mexique, les deux célébrités ont posé avec leur bébé pour quelques couvertures.

C’était le magazine de Hello! où le couple a donné l’exclusivité de l’arrivée de l’enfant, ce qui est sans aucun doute entré dans l’histoire puisque pour la première fois, le chanteur a reconnu le nouveau-né en public. Un événement sans précédent et la première photo de famille qu’ils ont prise.

Plus tard, Daniel, semblait avoir achevé le bonheur de ses parents et tous deux avaient l’air radieux avec son arrivée le 18 décembre 2008, certaines des photographies qui circulaient dans les réseaux rendaient fous les fans du couple et enfin le “Soleil” brillait encore avec une plus grande force.

Actuellement, et après plusieurs différends juridiques sur le procès que l’actrice a intenté contre la chanteuse et l’absence de cela dans la vie de ses enfants, Arámbula a encore de bons souvenirs de ce qu’ils étaient à un moment donné et que cet amour en a résulté. ses deux fils.