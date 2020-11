Sans pyjama, Natti Natasha pose sur son lit à voler des regards! | AP

La jolie chanteuse Natti Natasha Il n’y a aucun jour qu’il ne ravit ses followers dans ses réseaux sociaux et cette fois il a pris tous les yeux des internautes lorsqu’il a posé sur le bord du lit comme sa célèbre chanson “Sans pyjama”.

Il ne fait aucun doute que depuis quelques années Natti Natasha nous a captivés avec sa voix incroyable et unique et cela lui a permis d’être l’une des artistes les plus importantes du genre urbain.

Il y a quelques années, la belle chanteuse dominicaine a laissé tous ses fans du monde entier profondément amoureux de la chanson “Sin pijama” qu’elle a interprétée avec Becky G, une chanson qui lui a fait se reconnaître encore plus.

Dans ses réseaux, elle jouit actuellement d’une grande popularité et c’est parce qu’elle partage constamment des photos d’elle qui laissent ses millions de followers la bouche ouverte, car dans chacun d’eux, elle gaspille la sensualité.

Il y a quelques mois Natti Natasha Il a partagé une photo qui a laissé les internautes en trop vouloir, alors qu’il posait depuis le lit vêtu uniquement de sous-vêtements et permettant d’apprécier pleinement ses fesses.

Sur cette photo, la chanteuse dominicaine souhaite bonjour à près de 30 millions de followers sur son compte Instagram officiel, et ce fut une bonne matinée grâce à elle.

Buenos dias. Aller à la gym. Se préparer pour le 1er juin #Quemaltefue …. vous l’avez manqué #NattiNatasha », a écrit Natti dans le post.

Comme prévu, la publication a fait sensation auprès de ses followers et à ce jour, elle compte près de 2 millions de likes et d’innombrables commentaires d’utilisateurs du réseau social.

L’interprète de “Sans pyjama” a voulu montrer sa silhouette et c’est pourquoi chacune de ses photographies montre sa belle anatomie au maximum.

Je t’aime »,« La meilleure reine »,« La meilleure reine »,« Je traiterai votre portion exquise »,« Elle sait que c’est difficile »,« de vous mettre jusqu’à ce que vous la cassiez »étaient quelques-uns des commentaires.

Sans aucun doute Natti Natasha Elle a été caractérisée par ses grands attributs et son gaspillage constant de sensualité, dans lequel ses adeptes peuvent apprécier sa silhouette, tout comme cette photographie.

En revanche, les noms d’Anuel AA, Natti Natasha et Karol G n’ont cessé de sonner ces dernières semaines, car au milieu de fortes rumeurs de séparation entre le couple, le reggaeton a été lié à Natti Natasha après le lancement d’un chanson ensemble, en compagnie de Myke Towers.

Et bien qu’Anuel et Natti Ils n’ont collaboré que sur une chanson, plusieurs followers sur les réseaux sociaux les ont liés en raison de leurs interactions récentes sur ces plateformes et comme prévu, ils ne l’ont pas bien pris du tout.

Et en fait, après tant de controverses et de rumeurs sans fin, la chanteuse dominicaine est sortie pour admettre qu’elle était avec le petit ami de Karol.

Un utilisateur du réseau social Instagram a commenté dans l’un des messages promotionnels de “Diosa remix”, le problème était bel et bien.

Après la vidéo, cette salope est allée avec Anuel chez elle », et Natti, d’une manière brutale, a répondu« après non, c’était avant »suivi d’un emoji avec un baiser.

Cependant, il se peut que ses paroles ne fassent qu’agacer la personne qui l’a offensée, mais elle n’a pas montré qu’elle l’avait fait avec ironie, encore moins clarifiée plus tard que c’était un mensonge.

Et il est fort probable que les chanteuses se soient rencontrées avant de travailler sur le clip, juste pour en parler, puisque l’interprète de “Qué mal te fue” se concentre uniquement sur sa carrière et, De plus, on dit qu’il entretient des relations avec son manager, Raphy Piña.

