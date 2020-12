Ce qui est très évident, c’est que Jennifer Lawrence est l’une des plus belles actrices de l’industrie hollywoodienne, mais sa grande beauté et sa silhouette enviée n’ont rien à voir avec les régimes, comment y parvient-elle?

Un détail que peu de gens connaissent sur la star de “Les jeux de la faim” c’est que Jennifer Lawrence Déteste les régimes!

Cela a toujours été la ferme conviction qu’être actrice, c’est «se priver de faim» et qu’elle doit se soumettre à des l’indemnité de subsistance afin de ne pas prendre de kilos en trop et de toujours rester mince et sinueuse, etc., en particulier lorsque vous passez devant les caméras et que vous marchez lors d’événements sur le tapis rouge.

Cependant, dans certains cas, c’est le contraire, et apparemment, ce serait Jennifer Lawrence, l’une des figures les plus importantes et les plus populaires à l’heure actuelle, qui pense autrement quant à la meilleure façon de maintenir sa silhouette exceptionnelle.

C’est notamment lors de cette quarantaine où les habitudes alimentaires ont été modifiées de telle manière qu’elle a conduit à croire que les mesures ne pouvaient être réduites qu’avec une alimentation rigoureuse et plusieurs heures d’exercice, la réponse semble être la mauvaise si l’on interrogeait la star de cinéma.

L’héroïne de “The Hunger Games” et “Mother”, entre autres films, s’est déclarée totalement contre les régimes à plusieurs reprises mais révèle également quelques astuces basées sur sa propre expérience.

La propriétaire de l’un des plus beaux visages, selon le titre que le magazine People lui a donné sur une couverture de 2011, a avoué qu’elle ne se prive d’aucune nourriture et mange même un petit-déjeuner très malsain, contrairement à ce à quoi tout le monde serait venu. croyez en votre régime alimentaire.

Lawrence fait partie de ceux qui aiment la pizza et les ailes pour le petit-déjeuner. De plus, il a également été connu de diverses sources qu’il est un fan assidu de la consommation de “sabritas”, en particulier il est faible face à un sac de “doritos”.

Ce dernier est vrai! Apparemment la star de films comme “X-Men” et “Red Sparrow”, laisserait des empreintes digitales avec du fromage lors de la coloration de plusieurs costumes qu’il a utilisés dans les enregistrements “American Hustle”, il a même failli en ruiner un complètement, transcendé.

Alors apparemment, ce serait la preuve que la star ne se prive de rien et surtout de certaines envies. Cependant, pour que ceux-ci ne s’accumulent pas là où ils le font habituellement, consacrez plusieurs heures à l’exercice, comme décrit dans le livre “The Feelgood Plan: Happier, Healthier & Slimmer in 15 Minutes”, où le formateur Dalton Wong est la routine de Lawrence.

Apparemment, ce serait la même chose qui l’a préparée à son rôle de Mystique dans X-Men et à l’entraînement que Lawrence a suivi avec Wong.

Cela a changé mon corps pour ce film, mais cela m’a donné les compétences nécessaires pour changer ma vie. Je ne pourrais jamais vivre de régime. Dalton m’a appris à manger, à bouger et à vivre une vie délicieuse mais saine.

Quelle est la routine de Jennifer Lawrence?

Selon ce que décrit le livre, l’entraînement de Lawrence «est basé sur des courses matinales pour bouger le corps et de courtes périodes régulières d’exercice à des intervalles de haute intensité».

Ces routines ont contribué à la préparation de certaines de ses performances à l’écran, l’une d’entre elles était le rôle de “Katniss Everdeen” dans le film “The Hunger Games”, pour lequel la figure oscarisée s’est préparée en faisant des courses de vitesse, promenades à vélo stationnaire, cours de tir à l’arc et escalade dans les rochers et les arbres.

D’autre part, dans d’autres de ses rôles tels que “Red Sparrow”, la native du Kentucky a travaillé six jours par semaine pendant trois mois avec un professeur de ballet alors qu’elle donnait vie à un danseur devenu espion. , donc je pratiquerais également des disciplines telles que le Pilates, la tonification et la musculation.

C’est l’un des avantages que l’actrice primée a en sa faveur, elle aime beaucoup le sport et profite de beaucoup de temps libre pour pratiquer l’équitation.Dans son enfance, elle aurait pratiqué des sports tels que le hockey, le basketball et appartenait à l’équipe de cheerleading pour beaucoup. ans.