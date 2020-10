Sans rien, Demi Rose envoie un baiser très spécial à ses followers | Instagram

Dawn voir Demi Rose, le véritable rêve de nombreux adeptes d’Instagram du mannequin britannique qui peuvent se réaliser grâce à ce célèbre réseau social.

Aujourd’hui vraiment ceux qui veulent Demi Rose Ils ont passé un bonjour spectaculaire grâce à un baiser spécial que le mannequin britannique a partagé sur ses histoires Instagram.

Mais quelle est la particularité de ce long et beau baiser de la belle mannequin? Eh bien, Demi Rose n’a utilisé aucun vêtement pour s’enregistrer en l’envoyant, elle avait donc l’air aussi naturelle et belle pour tout le réseau social.

Dans la courte vidéo qu’elle a partagée, elle peut être vue avec un air d’innocence et de la chose la plus naturelle, envoyant le baiser à ses admirateurs les plus fervents, la célèbre beauté n’a utilisé que deux tresses pour compléter ce moment spécial.

Demi Rose Elle a montré qu’elle passait un bon moment avec ses très beaux amis, qui apparaissent généralement sur ses histoires Instagram et complètent le beau modèle.

Parmi ces filles, il y en a une en particulier qui a volé l’attention des internautes, car en plus d’être vraiment belle, elle a une grande ressemblance avec la femme d’affaires et star de Keeping up with the Kardashian, Kim Kardashian West; bien que cette fille ait un style beaucoup plus naturel et détendu.

Dans les images, il a été possible de voir Demi Rose et ses amis avec des décolletés spectaculaires et même en maillot de bain avec lesquels ils ont volé les soupirs de leurs followers sur Instagram.

Plage, soleil, sable, mer, paysages paradisiaques et hôtels vraiment ostentatoires, c’est ce que la belle mannequin britannique a appréciée ces dernières semaines après avoir enfin pu sortir se promener et profiter du monde après avoir respecté la quarantaine des coronavirus.

Demi Rose a montré à quel point il lui était difficile de ne pas voyager et de sortir pendant cette période, cependant, elle a respecté les règles et pour sa santé, elle a choisi de rester longtemps à la maison.

Quelque chose qui a surpris beaucoup, c’est qu’après avoir commencé à sortir ensemble, cette belle femme n’a pas été vue portant un masque ou une sorte de protection, mais heureusement, Demi Rose n’a pas été vu malade ou malade.

Il y a quelques jours, la belle mannequin a diverti ses followers avec une photo où elle est vraiment belle dans un maillot de bain sombre et en dentelle, la beauté de la mer étant sa complice puisque c’était un jour très spécial, la célèbre femme fêtait qu’elle avait 15 ans. des millions d’abonnés sur Instagram, un réseau social où il est devenu l’un des favoris.

La publication a atteint près d’un demi-million de réactions, y compris la belle et célèbre Alexa Dellanos.

Rose en a profité pour envoyer un message émouvant de gratitude à tous ceux qui l’accompagnent sur son réseau social et sont devenus la raison de son succès.

Le paradis est un état d’esprit ⛅️ 15 millions d’entre vous. Je suis ébahi. Quand j’ai commencé avec Instagram et que j’ai commencé le mannequinat à 18 ans, je n’aurais jamais pensé que j’aurais une base de fans aussi incroyable que celle que j’ai maintenant. Je vous apprécie et vous aime tous beaucoup. Merci pour tout votre soutien, a écrit le beau modèle.

La belle Demi Rose Elle a reçu beaucoup de félicitations pour sa nouvelle réalisation sur le réseau social, mais surtout des mots sur son énorme beauté et sa personnalité.

La star d’Instagram a commencé sa carrière de mannequin à un très jeune âge et sa beauté l’a rapidement fait ressortir au milieu de l’émission, actuellement elle est l’une des plus fortes influenceuses.