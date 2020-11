Sans rien dessous, Lele Pons a laissé son cœur à la maison et pas seulement | INSTAGRAM

S’il y a quelque chose que la YouTuber et chanteuse vénézuélienne, Lele Pons sait très bien faire, c’est d’attirer l’attention des internautes, comme elle l’a fait il y a un week-end, en choisissant une tenue particulière en satin, qui couvre à peine honnêtement certaines parties qui doivent être couvertes.

Avec plus de 42,7 millions d’abonnés sur Instagram, Lele Pons a surpris en posant avec une robe en satin noir s3nsu @ l, et des tr @ nspar3nc1as stratégiquement placés, qui exposaient diverses zones de son corps, réalisant ainsi un look totalement audacieux, et est-ce que tout le monde n’a pas la sécurité de sortir avec un vêtement de ce style.

En complément de la tenue s3xy, Pons a décidé d’utiliser une paire de talons aiguilles noirs et, comme sa robe, avec quelques zones transparentes, en plus, pour contraster avec la couleur noire des vêtements, la vénézuélien Elle a choisi de porter ses cheveux dans une belle couleur rose pastel, nous doutons encore s’il s’agit d’une perruque ou si elle a décidé de teindre ses cheveux, juste pour cette occasion, avec ces colorants lavables, ce qui, nous en sommes sûrs, est spectaculaire. .

Vous pourriez également être intéressé par: Band-Aids! Surprise Lele Pons en petit maillot de bain noir

Il y a trois photographies que l’influenceuse a placées sur son profil, dans lesquelles, elle pose avec une grande confiance et assez vainement, dans deux des images, on peut la voir poser de profil, montrant fièrement son petit tatouage coquin qu’elle a sur sa cuisse à droite, tandis que, dans le reste, on peut le voir de dos, montrant cette partie de la pièce textile, et on remarque un détail qui a sûrement rendu tout le monde fou.

Comme nous l’avons déjà dit, la robe scandaleuse a été réalisée avec des transparences, qui nous montrent de manière très subtile certaines parties de la peau de la silhouette esquissée de la belle jeune femme, tel est le cas de la zone des cuisses, sous la poitrine, la taille, quelques côtes et, comme si cela ne suffisait pas, la région du dos, devenant un divertissement.

Bien que les zones couvertes par le tissu satiné noir soient très bien couvertes, et couvrent ce qui doit être couvert pour pouvoir sortir dans la rue et ne pas être mal vu par la société, il y a un détail que nous avons remarqué en examinant les images, plus précisément, le deuxième d’entre eux.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Lorsque Lele Pons est apparue, posant sur le dos, les mains levées, nous avons pu remarquer le style magnifique, élégant et s3xy du dos de la robe, qui, nous pouvons le souligner, met en valeur la silhouette de la fille, car sa taille semble très étroite. et ses hanches semblent très proéminentes.

De plus, il nous a montré à quoi ressemble la bande de tissu en maille dans la zone fessière, nous laissant voir parfaitement que, pour cette sortie, Pons a décidé de ne porter aucun type de sous-vêtement, au début nous avons pensé que la robe avait une sorte de fond, avec celui qui donne l’illusion à ce fait, cependant, après quelques minutes de bien l’analyser, on se rend compte que ce n’est pas le cas.

Cela a sans aucun doute conduit tous les fans de qui est maintenant le partenaire sentimental de l’exposant du genre urbain: Guaynaa, qui, clairement, attiré par la beauté du Vénézuélien, a laissé leurs emojis respectifs amoureux dans un commentaire.

La publication a réussi à rassembler près de 2 millions 200 000 likes et des milliers de commentaires, qui proviennent de fans stupéfaits par la beauté, la vanité et l’audace de Lele, et quelques autres de ses amis proches et de célébrités bien connues.

Même Paris Hilton elle-même a été surprise par la pièce textile emblématique et a pris le temps de la commenter à l’influenceur, alors, peut-être et à une prochaine occasion, nous verrons la célébrité porter une robe inspirée de celle de Lele.