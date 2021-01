Sans sortie? Luis Miguel sera la proie des vices: Mhoni Vidente | Instagram

Le chanteur a réussi à relancer sa carrière artistique après le lancement de sa nouvelle biosérie lancée en Netflix, “Luis Miguel: La Serie”, cependant, le célèbre gourou du divertissement prévient que tous les efforts seraient vains, le chanteur pourrait se réfugier dans un monde sans issue!.

C’était dans une révélation récente dans laquelle l’astrologue a partagé le triste avenir qui attend l’interprète de “L’inconditionnel“Quelque chose qu’il indique apparaît dans ses lectures de cartes.

Sans aucun doute, cette révélation par le voyant attristerait les fans de l’artiste renommé et peut-être, beaucoup ne donnent pas crédit à ses paroles, cependant, Mhoni, partage ce que certaines situations peuvent déclencher, bien sûr comme tous ses disciples espéreraient que non était-ce le cas.

Les nouvelles prophéties publiées par Mhoni Voyant révélerait de sombres perspectives pour “Luismi” dans les années à venir s’il ne prend pas de mesures à ce sujet, a-t-il laissé entendre.

Selon le célèbre astrologue d’origine cubaine, cela ne pouvait pas être l’une des meilleures années pour l’artiste, ceci après avoir assuré qu’il peut voir son retour aux vices, en particulier à la consommation d’alcool et de substances, il faut faire attention, ne pas soyez la proie de ces tentations! prévient-il.

Selon le voyant, Luis Miguel, il aurait des raisons puissantes qui le ramèneraient dans ce monde dangereux.

Une nouvelle qui l’a profondément choqué est le départ de Jaime Camil, l’une des personnes qui, d’une certaine manière, était un point d’ancrage dans la vie du natif de Porto Rico.

Il faut dire que pour Luis Miguel ce fut un coup très dur puisque l’homme d’affaires assurerait une protection au chanteur pendant de nombreuses années et était en quelque sorte un guide dans les moments les plus compliqués, souligne le personnage populaire, célèbre dans les réseaux pour ses horoscopes et sage. prédictions.

“Le thème de Marcela Basteri”

Lors de sa consultation, il a expliqué que toute la controverse sur la mère de «Micky» sera à nouveau sur toutes les lèvres, ce dont nous avons été témoins, après que la série autorisée de sa vie ait été incarnée dans une fiction du service Netflix.

Les restes de Marcela Basteri seront connus!

Beaucoup de choses seront révélées, cela laisse présager, même des rapports sur une tombe où reposerait les restes de Marcela Basteri, la mère de la chanteuse, ce qui n’est pas inconnu de Luis Miguel lui-même, dit le médium.

D’un autre côté, cela éliminerait sûrement tous les mauvais souvenirs que l’absence de sa mère a produit chez le chanteur, jusqu’à ce qu’il sache ce qui lui était réellement arrivé. Sans doute, il attendit longtemps avec méfiance cette information qui, jusqu’à présent, verrait le jour.

Les détails de la relation orageuse entre ses parents et les siens avec Luisito Rey, qui le marqueraient définitivement et le mèneraient au point de mener sa vie de manière si hermétique.

Certaines années se sont écoulées au cours desquelles la star de la musique est restée à l’écart de la scène, bien qu’avec cela, il reste l’une des stars préférées et appréciée par ses fidèles fans.

Malheureusement, certaines rumeurs sur des problèmes d’alcool peuvent être vérifiées à travers plusieurs vidéos qui circulent sur Internet, dans lesquelles le chanteur apparaît dans un état gênant sur scène, ils soulignent qu’il a oublié des chansons et a même annulé des présentations qu’ils enregistreront pendant plusieurs années. plein plein.

Cela a sans aucun doute affecté d’une certaine manière sa carrière et sa réputation auprès d’importants entrepreneurs de la musique, avec lesquels il ferait face à des poursuites pour non-conformité, ce qui aurait largement limité le capital de l’interprète de «Now you can leave».

Enfin, une nouvelle opportunité de retrouver le grand héritage qu’il a laissé en tant qu’artiste, c’est toute l’attention que son histoire a suscitée et qui a pris une forte pertinence dans chacun des aspects de sa vie: son enfance, sa carrière, ses partenaires, ses coutumes et même ce que l’on ne sait pas encore de lui aujourd’hui.