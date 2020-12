Sans timidité! J Balvin sort le torse découvert | AP

Le beau chanteur colombien J. Balvin La température a augmenté notamment sur les réseaux sociaux avec une vidéo qui circule sur internet depuis plusieurs mois où sûrement plus d’une personne s’est retrouvée la bouche ouverte.

J Balvin a provoqué des réactions sans fin avec une vidéo sans chemiseLe chanteur colombien se sent tellement sexy et sûr de lui qu’il s’en fiche qu’ils le voient ainsi dans la rue.

Il ne fait aucun doute que J Balvin a trouvé très bonnes ses routines d’exercices ardues, qui l’ont aidé à avoir une silhouette très tonique et qu’il aime bien sûr partager.

Et s’il n’est pas très habituel de le voir torse découvert, grâce à certains photographes, ils ont pu capturer le bon moment lorsque Balvin enlevait sa chemise en pleine rue.

C’est vrai, en fait, cela s’est produit à la fin autour de ces dates où le célèbre Super Bowl a eu lieu, car quelques jours après sa présentation, le chanteur a décidé d’aller au gymnase et après sa routine d’exercice quand il a quitté les lieux et s’est retrouvé à l’extérieur. De sa voiture, il a choisi d’enlever sa chemise et de laisser son tour tonique à l’extérieur.

Comme prévu, cela a fait sensation parmi ses millions d’adeptes à travers le monde, car chaque occasion qui semble le voir un peu découvert est bien sûr appréciée au maximum.

Cependant, il faut mentionner que cette année 2020 J. Balvin Il a montré un peu plus son corps, par rapport aux autres années où on le voyait beaucoup plus couvert de ses tenues.

Et la vérité est que nous sommes favorables à la publication de plus de photos et de vidéos de ce type, car nous aimons tout ce que fait J Balvin, car en plus de son attractivité, il est l’un des chanteurs de reggaeton les plus engagés dans la défense la visibilité du collectif LGTBI.

José Álvaro Osorio Balvín a réussi à se positionner à la fois sur le marché de la musique hispanique et sur le marché de la musique anglophone, plaçant ses chansons au premier rang de divers charts musicaux, y compris Billboard et est également connu comme le “Prince of Reggaeton” .

Il est à noter que dès son plus jeune âge, il s’est intéressé à la musique, dans ses débuts musicaux se concentrant davantage sur le rock, montrant son admiration actuelle pour des groupes comme Nirvana.

Plus tard, il a formé un groupe de rap et en 2006, il a sorti sa première chanson en tant que soliste, tandis qu’en 2009, il a réussi à devenir un artiste de révélation sur plusieurs stations colombiennes.

En revanche, en ce qui concerne sa bonne silhouette, le Colombien J. Balvin Il s’est déclaré fan de natation, de football et de basket-ball, et bien qu’en raison de problèmes d’horaire, il n’en pratique pas avec discipline, il fait de l’exercice pour rester en bonne santé, car comme vous vous en souvenez peut-être, l’artiste était en surpoids avant d’être une figure reconnue du musique et montre maintenant à quel point son corps est beau.

J Balvin a décrété que le jaune est le bonheur, le bleu est la mer, le rose est sexy, le vert est la prospérité, et l’arc-en-ciel rassemble beaucoup de bonnes choses: l’unité, l’inclusion, l’amour, le bonheur, les bonnes vibrations, la tolérance et la vie.

Il est important de souligner qu’au cours du dernier mois de septembre 2020, Balvin a été inclus dans la liste du magazine Time des 100 personnes les plus influentes de l’année.

La vie personnelle de l’artiste est un sujet qui lui est réservé, cependant, il a annoncé qu’il avait eu une relation de huit ans jusqu’en 2011 avec une femme de Medellín, appelée Diana Pineda.

Il a également été jumelé avec la mannequin et présentatrice colombienne Alejandra Buitrago.

