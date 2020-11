Sans haut ni fil, Joselyn Cano prend un bain de soleil depuis son yacht pour ses fans | INSTAGRAM

Alors que le monde et ce 2020 semblent aller de pire en pire, Joselyn Cano continue sa vie pleine d’élégantes promenades en yacht en profitant de tout le luxe qu’elle aime tant.

C’est vrai, la belle mannequin aux parents mexicains, s’est consacrée à profiter au maximum de sa vie, partageant avec nous à cette occasion une photographie dans laquelle elle pose pour la caméra ne portant que le bas d’elle-même. Maillot de bain c’est-à-dire en oubliant complètement votre haut.

Jusqu’à présent, plus de 335 mille personnes ont aimé leur publication, faisant partie de ceux qui ont été les mieux reçus et donc également largement commentés et partagés par les fans soucieux de leurs amis.

Dans l’instantané, on peut la voir allongée sur le pont d’un yacht très élégant en prenant un bain de soleil, en écoutant de la musique et en exhibant ses lunettes chères. La belle Joselyn cherche toujours à avoir une silhouette naturellement bronzée et ainsi être la plus attractive pour les internautes et cette fois elle y parvient facilement.

Cependant, ce qui ressortait le plus de sa photo était son grand ret @ guard, puisque la jeune femme a travaillé dur dans le gymnase pour la produire et la garder aussi ferme que possible pour eux, en laissant plus d’un totalement figé au moment de la voir faire. laissez la créativité des observateurs couler immédiatement.

La jeune femme a montré qu’elle pouvait vivre une vie très confortable, même si beaucoup se demandent comment elle y est parvenue, car il semble qu’elle se consacre uniquement au mannequinat sur les réseaux sociaux, mais elle a également partagé son grand passe-temps pour les affaires, cela pourrait être l’une des raisons pour lesquelles vous avez fait tant de bénéfices.

Pendant ce temps, d’autres utilisateurs continuent de faire des théories sur la façon dont il aurait pu gagner autant d’argent et l’une de ses nombreuses conclusions a été qu’il pourrait avoir un sponsor et ne pas faire référence à une entreprise mais à une personne, qui pourrait devenir son partenaire non officiel, en ne pas être officiel pour la même raison ne le publie ni ne le partage avec personne.

C’est peut-être l’une des théories les plus précises, mais jusqu’à présent, nous devrions nous en tenir à celle qu’elle nous donne, à savoir qu’elle a travaillé très dur et qu’elle a même un nouveau bureau où elle travaille sur ses projets, depuis qu’elle est arrivée à l’Université de San Diego pour se préparer et c’est ce qui lui a donné tant de résultats.

Beaucoup de gens diraient que ce n’est pas un travail, mais Joselyn Cano en est convaincue, c’est pourquoi elle continue de le faire, s’efforçant chaque jour, se faisant confiance et se consolidant ainsi comme l’une des favorites d’Internet.