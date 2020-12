Sans vêtements! Yanet García apparaît sur une scène de film topless | Instagram

Le mannequin, l’influenceur, l’animateur de télévision et aussi la star des médias sociaux Yanet Garcia Il apparaît dans une vidéo qui a été partagée sur Twitter où il est dans une scène d’un film, ce qui est intéressant à ce sujet est qu’il ne porte qu’un seul vêtement, il est torse nu.

Yanet Garcia Elle est également connue sous le nom de “Weather Girl” bien qu’elle n’ait pas travaillé dans le programme du matin depuis longtemps aujourd’hui, son surnom restera peut-être avec elle pendant longtemps, grâce au fait qu’elle a commencé à être célèbre une fois qu’elle a commencé dans le programme grâce à son corps volumineux.

Après avoir commencé à réussir sur les réseaux sociaux, et son compte Instagram officiel, Yanet García a décidé de lancer une application où ses fans pourraient en apprendre davantage sur des routines d’exercice et des méthodes alimentaires qui lui ont beaucoup servi.

Peut-être parce que plusieurs de ses fans lui demandaient quelle était sa routine ou le secret d’avoir des fesses aussi énormes est que Yanet Garcia a décidé de lancer cette application, avec laquelle elle se porte sûrement plutôt bien.

En plus d’avoir tant d’activités au quotidien et de professions, il était nécessaire d’en mentionner une de plus et c’est que Yanet García est également une actrice, même si jusqu’à présent elle n’a eu l’occasion de participer qu’à deux films, ils aideront sûrement sa carrière à avoir plus opportunités à la télévision et au cinéma.

Le film dans lequel apparaît Yanet García s’appelle “Bellezonismo” est sorti en 2019, le scénario et la réalisation étaient en charge de Jordi Arencón, il a donc été vu dans les bandes-annonces sur YouTube, le film n’a pas eu le succès escompté, pour beaucoup, ce fut une expérience ratée.

Beaucoup d’internautes ont été frappés par le fait que Yanet García soit apparue dans le film, c’est peut-être pour cela qu’ils voulaient la voir, mais beaucoup disent que malgré sa participation et sa peau, le film n’était pas assez bon.

Dans l’une des scènes, le mannequin et la femme d’affaires apparaissent vêtus d’un seul vêtement, cela se perd parmi ses charmes volumineux, c’est un utilisateur de Twitter qui a décidé de partager la scène sur son compte, nous vous la montrerons tout de suite.

Eh bien, hier je me suis préparé à voir le film GRAAAN de ma Yanetita García #bellezonismo et j’ai été surpris de voir qu’il a fait ce d3snudo … Baia, baia “, description de la vidéo.

Actuellement Yanet Garcia Il compte plus de 13 millions 600 mille followers sur son compte Instagram officiel, il y a ceux qui affirment dans la publication Twitter que ce n’est pas un vrai d3snudo, car il en montre beaucoup plus sur leurs réseaux sociaux.

Il y a quelques mois, elle a décidé d’aller vivre aux États-Unis parce qu’elle voulait bien apprendre l’anglais, Yanet García vit avec son petit ami, ils ont tous les deux l’air très amoureux, même si il y a quelques jours elle est venue au Mexique pour faire partie des chefs d’orchestre du Téléthon 2020, où heureusement ils ont réussi dépasser la marque bien qu’en raison de la pandémie, il n’y avait pas d’objectif fixé, malgré cela, ils ont encore dépassé l’année dernière.

La présentatrice de télévision est toujours au courant de ses followers sur ses réseaux sociaux et comme beaucoup d’autres mannequins, elle aime chouchouter ses fans avec ses photos et quelques vidéos.

Le beau mannequin mexicain est indirectement en concurrence avec d’autres mannequins et influenceurs Instagram bien connus, parmi lesquels Ana Cheri, Anastasia Kvikto, Joselyn Cano et Demi Rose, qui comptent également des millions d’adeptes et de figures enviables qui volent constamment des soupirs.

