À ces dates, il est très courant de sortir toutes sortes de films de Noël. Comédies romantiques ou simplement mis à la veille. Il y a aussi plusieurs titres que l’on revoit habituellement pendant ces jours de repos et de fêtes, même si ce n’est pas Noël.

Cependant, on sait bien que l’imaginaire collectif concernant Père Noël (et d’autres êtres fantastiques qui apparaissent à ces dates) ont été façonnés au fil des ans. Le Père Noël particulier a une image et une personnalité qui ont été définies au fil du temps. Parmi les films de Noël sortis pendant cette période, il est de tradition d’en trouver sur le Père Noël. C’est là que nous pouvons voir ses rebondissements les plus divers pour accomplir son travail d’apporter des jouets à tous les enfants du monde.

Tout a commencé en 1898, lorsque le Père Noël a été libéré. Le premier film de ce personnage, mais aussi le premier de tous les films de Noël du histoire du cinéma.

Père Noël au cinéma

La date du début de la longue carrière du cinéma comme spectacle est fixée au 28 décembre 1895. C’était à Paris, où les frères Lumière ils ont fait la célèbre présentation de leurs bandes. Qui sont désormais une partie importante de l’histoire du cinéma et de l’humanité. Ces premiers films sont des images documentaires de la vie quotidienne. Plus tard, ils présenteraient L’irrigateur irrigué, premier film d’intrigue de l’histoire.

Dans cet esprit, nous pouvons dire que la tradition des films de Noël a été atteinte très rapidement, car Père Noël, la première cassette de Noël connue, n’a été réalisée que 3 ans après cette mythique présentation des frères Lumière.

George Albert Smith et les films de Noël

Tim Allen dans ‘Santa Clause’

Le Père Noël a été créé par George Albert Smith, un homme infatigable qui a mené les activités les plus diverses, dans lesquelles il se démarque par son esprit inventif. Smith était hypnotiseur, psychique et membre de la Royal Astronomical Society. Il était également un passionné de technologie, car il était un opérateur de lanterne magique, cet appareil optique qui a servi de base au cinéma.

George Albert Smith ne ferait pas seulement le film qui commencerait la longue tradition des films de Noël, mais il a également innové même dans ces premières années du cinéma. Le Père Noël était un film qui a surpris les habitants et les étrangers avec sa double exposition, quelque chose de complètement surprenant pour l’époque. Le court métrage de Smith est très simple dans son histoire, car il présente deux petits la veille de Noël, tandis que dans une autre partie de l’écran, vous pouvez voir le Père Noël descendre de la cheminée.

Le réalisateur du Père Noël George Albert Smith a utilisé sa technique de double exposition sur d’autres bandes qu’il a réalisées: The Mesmerist et Photographing a Ghost, tous deux de 1898. Ce qui pourrait nous amener à dire que Smith était aussi un pionnier des effets spéciaux au cinéma.

La tradition des films de Noël a commencé

C’est donc avec ce petit film britannique appelé Santa Claus que la tradition des films de Noël va commencer. C’est une tradition qui semble loin d’être oubliée, au contraire, à l’ère des guerres de streaming, chaque plateforme est responsable d’avoir son propre titre de Noël.

Très peu de temps après, en 1900, il est sorti Le rêve de Noël, par un autre pionnier du cinéma: Georges Méliès. Dans ce court métrage, Méliès a également innové avec ses techniques, surprenant le spectateur par les effets obtenus à l’écran. Désormais, de plus en plus de films de Noël apparaîtront, intégrant toutes les améliorations technologiques que le cinéma prenait à pas de géant.

L’article «Santa Claus» (1898), la première cassette de Noël jamais réalisée, a été publié dans Hypertext.