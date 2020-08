L’unité des maladies thromboemboliques veineuses du service de médecine interne de l’hôpital Gregorio Marañón a mené deux études pionnières sur la incidence de thrombose veineuse chez les patients admis avec Covid-19, concluant qu’un 15 pour cent des patients hospitalisés avec cette maladie, ils développent des thromboses veineuses asymptomatiques.

Comme le rapporte l’hôpital, les deux études, menées «pratiquement en parallèle et au moment le plus critique de la crise sanitaire», ont été publiées par la «prestigieuse» revue Thrombosis Research.

La première étude, intitulée « Incidence de la thrombose veineuse profonde asymptomatique chez les patients atteints de COVID 19 ET d’un D-dimère élevé », révèle qu’il existe un «prévalence plus élevée» de thrombose asymptomatique chez les patients admis avec un coronavirus et une pneumonie, c’est-à-dire qu’un « plus grand développement de thrombus a été détecté chez des membres inférieurs de ces patients, avant même d’avoir des symptômes. «

De même, et dans le cadre de l’étude, il a été trouvé que le «D-dimère», un marqueur de coagulation utilisé pour le diagnostic de la thrombose, était «très élevé» chez ces patients.

«L’une des complications associées à Covid-19 est le développement de thrombus chez les patients, donc pour le développement de ce les recherches ont été étudiées pendant 10 jours, 156 patients hospitalisé avec COVID qui a subi environ 160 échographies des membres inférieurs. Le résultat était que 15 pour cent de ces patients avaient développé une thrombose veineuse asymptomatiquement », a souligné le chercheur principal de l’étude et médecin de l’unité des maladies thromboemboliques veineuses de Marañón, Pablo Demelo.

En dépit d’être un « chiffre élevé », Demelo a souligné qu’il est «similaire» au pourcentage de patients admis pour des conditions aiguës et qu’ils développent cette pathologie de manière asymptomatique, ouvrant ainsi l’hypothèse que la thrombose pulmonaire dans les cas de Covid provient «directement du poumon».

Les travaux ont été menés avec la participation de chercheurs des services de médecine interne et de pneumologie de Marañón, dirigés respectivement par Jesús Millán et Luis Puente, et ont été publiés par la revue Thrombosis Research en un temps record.

La deuxième recherche, publiée dans ce même journal, a été réalisée par la médecine interne et le service d’immunologie Marañón avec la participation de l’Université Complutense de Madrid. Il s’agit d’une étude «pionnière» pour montrer s’il existe relation entre le développement de thrombus chez les patients admis pour Covid-19 et l’augmentation des anticorps, des antiphospholipides, qui, lorsqu’ils sont élevés, provoquent un syndrome dans lequel le sang a tendance à coaguler.

La conclusion de l’étude est que ces anticorps « ne jouent pas un rôle crucial » dans le développement des thrombus chez les patients atteints de Covid-19. Les anticorps antiphospholipides sont générés par le système immunitaire et ont tendance à caillots sanguins dans ce qu’on appelle le syndrome des antiphospholipides. «

« Certaines études suggèrent que cela pourrait être la cause de la thrombose dans Covid-19. Notre étude montre que non, que les anticorps antiphospholipides ne sont pas impliquéss « , clarifia Demelo.