Sept Espagnols sur dix seraient vaccinés contre le coronavirus – s’ils le pouvaient et s’ils le recommandaient par les autorités sanitaires – pour prévenir une infection que 21% des Espagnols jugent « difficile ou très difficile » à éviter.

De plus, ce qui inquiète le plus les Espagnols dans cette pandémie, c’est la possibilité de perdre un être cher, que les services de santé soient saturés ou qu’il y ait un nouvel enfermement, et aussi que certaines personnes n’utilisent pas le masque.

Ceci est indiqué par les premiers résultats de « Cosmo-Espagne », une étude coordonnée par l’Institut de santé Carlos III (ISCIII) du Centre national d’épidémiologie (CNE) et promue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui vise à savoir la perception de la population de la pandémie actuelle du COVID-19, du virus et de la maladie.

Les travaux, qui sont menés dans 31 autres pays, seront complétés par de nouvelles enquêtes et aideront concevoir des stratégies de santé et des campagnes de sensibilisation.

Dans ce premier tour, avec des données collectées entre le 27 juillet et le 3 août, 1033 personnes de plus de 18 ans résidant en Espagne (50,1% d’hommes et 49,9% de femmes) ont participé, 30% entre 30 et 44 ans et un troisième entre 45 et 60 ans.

En outre, 45% avaient des études universitaires ou supérieures et 56% travaillaient.

Très préoccupé par le coronavirus

Selon les réponses, 64% disent que le coronavirus les inquiète «beaucoup ou beaucoup» et seulement 11% des personnes interrogées se disent inquiètes «un peu ou pas du tout».

En général, la perception du risque lié au virus et à la maladie reste élevée: 42% des personnes interrogées estiment que le pire de la pandémie est à venir; 23% considèrent que le pire est déjà vécu et 21% pensent qu’il est «difficile ou très difficile» de pouvoir éviter l’infection.

De plus, 43% considèrent que l’infection, si elle les affecte, serait «grave ou très grave».

Pour les personnes interrogées, les circonstances les plus favorables à la contagion sont lieux bondés et transports publics Alors que les réunions à domicile, le travail à l’extérieur de la maison ou les courses sont des activités à faible risque.

Concernant l’utilisation du masque, 94% pensent qu’il sert à éviter d’infecter autrui, et 86% savent que pour être utile, il doit couvrir le nez et la bouche, bien qu’il y en ait encore 10% qui pensent qu’ils devraient retirer leur masque tousser ou éternuer.

Pour éviter la contagion, 91% ont eu recours aux masques, au gel hydroalcoolique ou au lavage des mains, 84% ont gardé une distance physique (84%) et 32% sont restés à la maison après avoir eu des symptômes.

Plus de 75% des personnes interrogées trouvent qu’il est facile ou très facile de trouver des informations sur les symptômes et les restrictions, et de savoir quoi faire si vous pensez être infecté, mais que vous avez plus de mal à décider d’aller chez le médecin pour un problème qui n’y est pas lié coronavirus ou pour déterminer si les informations fournies par les médias sont fiables.

Les bulletins d’information, la presse (sur papier et en ligne) et les conférences de presse officielles sont les sources d’informations les plus consultées par la population, tandis que les informations des professionnels de santé, de l’OMS et du ministère de la Santé sont les réseaux sociaux les plus fiables. , le moins.

Scientifiques et agents de santé, ceux qui génèrent le plus de confiance

Par ordre de confiance, les répondants font d’abord confiance aux scientifiques, suivis des hôpitaux, des centres de santé, du ministère de la Santé et des communautés autonomes.

Sur une note de 1 à 5, les répondants considèrent que les décisions prises en Espagne pour réduire la propagation du COVID-19 ont été adéquates (3,9) et improvisées (3,8).

Les décisions les plus acceptées sont l’utilisation obligatoire d’un masque, l’ouverture de magasins ou la liberté de circulation intraterritoriale, tandis que la liberté de mouvement entre les pays, l’ouverture de gymnases ou d’installations sportives, la tenue d’événements et de spectacles de masse génèrent plus de désaccord. et l’ouverture de bars et de restaurants.

Devant un deuxième épidémie généralisées, les répondants estiment que le gouvernement devrait interdire les événements de masse et confiner les centres urbains ou les provinces les plus touchées, face à des mesures telles que la fermeture de l’activité commerciale et le rétablissement des heures de sortie ou un état d’alerte.

De plus, 59% téléchargeraient une application gratuite de suivi de téléphone portable qui les avertirait s’ils ont pu être infectés par le coronavirus / COVID-19. .