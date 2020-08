Vous pourriez être intéressé par notre section sur «Le médecin répond-il?»

Les soins oculaires sont l’une des tâches fondamentales que les êtres humains doivent accomplir fidèlement si nous ne voulons pas être confrontés à un mécontentement grave.

Parce que la vue est l’un des atouts les plus précieux et peut-être le sens le plus transcendantal, avec l’ouïe, afin de maintenir une qualité de vie acceptable à tout âge.

Mais pour ça Il est nécessaire de suivre certaines lignes directrices de prévention qui, au départ, se présentent sous la forme d’examens «Obligatoire» en allant chez l’ophtalmologiste.

Examen avant 4 ans

Pour commencer, il est très important que les enfants passent un contrôle avant l’âge de 4 ans, pour faire face à des pathologies telles que l’œil paresseux.

Dans le cas spécifique de cette affection, c’est une pathologie infantile qui elle est guérie dans 90% des cas à condition qu’elle soit diagnostiquée avant le 8e anniversaire de l’enfant. Sinon, si nous avons été imprudents et n’avons pas emmené notre enfant chez un ophtalmologiste, nous nous retrouverons avec un problème grave, car à partir de cet âge, il est pratiquement impossible de guérir l’œil paresseux.

De plus, ces critiques importantes pour les plus petits permettront au spécialiste détecter précocement d’autres conditions, comme la myopie, pour assurer le développement visuel normal de l’enfant.

La prochaine révision, qui devrait être «obligatoire» pour tout le monde, a environ 20 ans. Elle est essentielle car c’est à ce moment-là que la myopie, l’hypermétropie et l’astigmatisme finissent de se développer et il faut mettre les moyens pour éviter les dommages qu’elle peut causer dans le développement du jeune, ainsi que le risque de l’aggraver.

Chez les femmes, ce développement se produit plus tôt, plus de 18 ans, alors que chez les hommes, il est entre 21 et 22 ans.

Examen avant 40 ans

Ce n’est pas un moment précis, mais il est très important qu’avant l’âge de 40 ans, nous allions chez l’ophtalmologiste afin que nous prenions notre fatigue oculaire. Avec ce test, nous pourrions exclure le glaucome. Mais nous pourrions aussi être classés comme suspects, donc nous entrerions dans un protocole de revues de routine cela peut nous aider de manière décisive à maintenir la qualité de notre vision.

L’une des affections oculaires légères les plus courantes est œil sec. Et il apparaît généralement vers l’âge de 40 ans, surtout chez les femmes, et est aggravée par des facteurs environnementaux.

La meilleure façon de le traiter est d’aller chez l’ophtalmologiste au premier symptôme et de commencer utiliser des larmes artificielles.

Avis à 65 ans

Si nous faisons partie de ces chanceux qui, à 65 ans, ont eu la chance de ne pas avoir de maladie oculaire, il est temps de revenir vérifier nos yeux pour éviter la dégénérescence maculaire, grâce à l’utilisation de filtres et autres thérapies qui retardent l’apparition de cette maladie.

Comme nous le voyons dans cette brève description, il existe de nombreux risques que nous pouvons éviter avec les examens ophtalmologiques minimaux requis, dans le cas où nous n’aurions pas besoin de vous rendre visite plus fréquemment en raison d’une maladie diagnostiquée ou d’un risque prévisible.

Pour tout cela les visites chez le spécialiste sont précisément les meilleures recommandations préventives pour assurer la santé visuelle.