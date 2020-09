La jeune chanteuse Aitana Ocaña, qui triomphe non seulement en Espagne mais aussi en Amérique latine, rejoint le club exclusif des ambassadeurs Yves Saint Laurent, auquel appartiennent déjà d’autres grands comme Rosalía, Zoë Kravitz ou Cara Delenvigne.

« Que grâce à mon travail une marque dont je suis un véritable adepte, comme YSL Beauty, s’intéresse à moi est un véritable honneur », a déclaré le chanteur ce mercredi dans une note.

La musique a toujours été sa passion et «Je suis très enthousiaste et reconnaissante du succès que je connais depuis que j’ai commencé à monter sur scène», ajoute cette jeune femme qui a été la conseillère de David Bisbal dans la dernière édition de « La voix des enfants ».

La douceur de la Catalane a ébloui le public et sa puissance vocale l’a conduite directement à la finale de « OT 2017 », maintenant son naturel, son talent et son énergie positive la conduisent au club exclusif des ambassadeurs de la maison de beauté légendaire et iconique.

« Aitana nous a tous gagnés en étant naturelle et spontanée, des valeurs avec lesquelles nous identifions les femmes YSL et que nous voulons qu’elle maintienne », a-t-elle expliqué. Jésus Aiba, PDG d’Yves Saint Laurent Beauty.

Nominé pour un Grammy latin Dans la catégorie « Meilleur nouvel artiste », Aitana est au sommet de la scène musicale, elle n’a cessé de travailler même en enfermement, un temps dont elle a profité pour préparer son prochain album avec plusieurs chansons: « Si tú la quiero », dans lequel il collabore avec David Bisbal, « Enemigos », avec le groupe mexicain Reik, et le dernier « Más de lo que bet » avec le groupe colombien Morat.

Ce n’est pas la première fois que la chanteuse de « Nous avons perdu notre raison » et « Las Vegas » d’agir en tant que modèle, elle a également joué dans une campagne publicitaire pour des lunettes pour Multiópticas et a servi de marraine de fée pour différentes entreprises de vêtements. Maintenant, Aitana ajoute une autre réalisation et rejoint la famille Beauté YSL Comment Talent musical YSL.