L’Espagnol Alicia Gonzalez, Équipe Movistar, a terminé à la neuvième place du Grand Prix cycliste de Plouay (France), où les Britanniques Élizabeth deignan (Trek Segafredo) a été proclamé vainqueur pour la troisième fois lors d’un test organisé sous la pluie avec 101 kilomètres de parcours.

Deignan, 31 ans, déjà vainqueur en 2015 et 2017 dans le Morbihan, a investi un chrono de 2h.43.40, en même temps que son compatriote Elizabeth Banks (Team Paule Ka) dans un sprint entre les deux coureurs.

À 1,13 minute, l’Italien s’est qualifié troisième Chiara consonni (Valcar-Travel & Service), qui a donné du temps au peloton.

La femme asturienne est entrée dans le groupe à la neuvième place Alicia Gonzalez (Movistar), tandis que le basque Ane Santesteban (Ceratizit-WNT) et les Baléares Mavi García (Alé BTC Ljubljana), qui vient de faire un grand doublé aux championnats d’Espagne en route vers Jaén, sont entrés respectivement aux positions 41 et 42, dans la ville française où ils sont disputés ces jours-ci, les championnats d’Europe en ligne.

Le parcours n’a fait que 101 km dans cette édition – marquée par la coïncidence des dates avec la Bretagne Classic, qui se déroulait normalement un jour plus tard – et avec un circuit final assez différent. Lezot est resté (1,4 km à 3,9%) et deux hauteurs ont été lâchées: Lann Payot (1,3 km à 2,6%) et la grande nouveauté du Pont-Neuf (1,5 km à 4,2 %), ce dernier couronnait à seulement deux kilomètres de chaque étape de la ligne d’arrivée.

Après plus d’un mois de course sous le soleil et la chaleur, ce mardi est une période plus typique des classiques à Plouie. Pas plus de 19 ° C lors de cet essai matinal, avec des pluies persistantes et beaucoup de vent, une constante de 9 m / s de la composante sud.

L’Européen continue

La cinquième place obtenue par Alicante Juan Ayuso dans le contre-la-montre individuel de 25,6 kilomètres a été le meilleur résultat ce lundi de l’équipe junior espagnole lors de la première du championnat d’Europe à Plouay (France).

Pour sa part, Idoia Eraso et Inés Cantera ont offert des avantages similaires dans le test contre le temps féminin junior, en terminant dans le positions 15 et 16. Eraso a signé un temps de 41’11 », tandis que Cantera a atteint la ligne d’arrivée à 41’34 ».

Demain mercredi, ce sera au tour de l’équipe espagnole masculine en ligne et jeudi de l’équipe féminine.

