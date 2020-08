Incidence cumulative élevée. Telle est la réalité vécue par le quartier A Milagrosa, à Lugo, et Arteixo, la municipalité de La Corogne où Inditex a son siège, qui est son cerveau.

Réunions limitées à cinq personnes, résidences blindées et consommation d’accueil uniquement sur les terrasses. Ce sont, à partir de ce samedi, ses nouvelles règles, qui sont pratiquement le retour à la phase un en août.

La progression des contagions à Arteixo, où se trouve le gymnase dans lequel l’une des premières épidémies de la zone métropolitaine de La Corogne est apparue le 30 juillet, qui subit des restrictions depuis le 7 août, a fait naître la municipalité. ce week-end avec les limites les plus dures de la communauté, ainsi que celles du quartier Lugo de A Milagrosa, qui a adopté la même chose.

Ses bars et cafés reviennent en phase un avec la seule possibilité de consommation en terrasse et à 50%. Les restaurants, quant à eux, pourront profiter de leur intérieur tant que la moitié de la capacité, la distance entre les clients et les groupes de cinq personnes maximum seront respectées.

Les mariages, baptêmes et communions sont limités à un maximum de 50 personnes à l’extérieur et 25 à l’intérieur. Les auditoriums, cinémas ou théâtres ne dépasseront pas un maximum de trente personnes, tandis que des activités similaires mais organisées en plein air peuvent accueillir 75 personnes. Les actes funéraires sont également encore une fois limités à 25 personnes en plein air et 10 en zones fermées, qu’elles vivent ou non ensemble.

Les habitants d’Arteixo ont pris la décision annoncée par la Xunta vendredi avec surprise. Ils savaient que les cas de coronavirus augmentaient, mais pas que l’incidence dans leur mairie était, avec celle du quartier A Milagrosa, l’une des plus inquiétantes de la communauté galicienne.

Le ministère de la Santé explique dans l’arrêté publié au Journal Officiel de Galice (DOG) qu’au cours des trois derniers jours Arteixo, avec une situation épidémiologique « très spécifique », avait des taux d’incidence « bien supérieurs » à ceux de la ville de A Coruña, qui était jusqu’à présent la commune la plus touchée de la région. L’exécutif galicien prend ainsi la décision de commencer à focaliser ses restrictions sur des lieux «spécifiques» comme les mairies ou même les quartiers.

Les hôteliers de cette municipalité sont « très inquiets » des pertes que cela entraîne, car ils ont été transférés à l’Association provinciale des entrepreneurs hôteliers de La Corogne, dont le président, Héctor Cañete, dit à Efe que les limitations peuvent supposons « un coup mortel » pour le secteur.

En ce sens, il insiste sur le fait qu’ils ont besoin que les restrictions et les ordres de fermeture «soient accompagnés de mesures de soutien», car, sinon, «comment vont-ils payer les loyers?». Il les décrit comme « très préoccupants », car ils indiquent, à son avis, que le rebond du coronavirus dans la zone métropolitaine de La Corogne « n’est pas maîtrisé ».

Le petit agent infectieux contre lequel il n’y a pas de vaccin a contraint la Mairie d’Arteixo à prendre des mesures pour stopper l’avancée de la pandémie, parmi lesquelles, le renforcement du contrôle policier des établissements hôteliers et de restauration et la suspension de sa foire, prévue pour ce Samedi, ainsi que la fermeture des zones de loisirs.

En outre, le gouvernement local a informé les habitants qu’il est « essentiel » qu’ils suivent les recommandations des autorités sanitaires, telles que le maintien d’une distance interpersonnelle de 1,5 mètre, le lavage des mains « fréquemment » ou l’utilisation obligatoire du masque.

A Lugo, la situation est certainement paradoxale. La dernière zone de la province où des restrictions sévères ont été appliquées était la région de A Mariña, en juillet, et maintenant la capitale est touchée par une épidémie survenue dans un pub de la rue Marina Española.

L’élément déclencheur est dans une fête qui se tient au petit matin du 15 août, jour indiqué sur le calendrier et qui a marqué la montée de nombreux rebonds dans toute la province.

Dans la ville aux remparts, l’accent est mis sur le quartier d’A Milagrosa. Ce n’est pas là que l’épidémie a commencé, mais c’est là qu’elle s’est le plus répandue.

Malgré les voisins «de toute vie», ce quartier de la ville est devenu ces dernières années un foyer continu d’actualités liées aux habitants qui ne respectent pas les heures de fermeture, les combats de rue et les problèmes liés à drogues.

Cependant, A Milagrosa est aussi un quartier ouvrier: c’est l’un des moteurs économiques de la zone urbaine, l’entrée du centre de Lugo par le nord et un ensemble de rues complexes qui continuent à maintenir leur propre identité dans un monde à la fois. soulignent-ils, plus «gentrifiés».

C’est pourquoi la maire de Lugo, Lara Méndez, demande qu’aucun quartier de la ville ne soit « stigmatisé », une tâche, ajoute-t-il, qui est « la responsabilité de tous ».

Le conseiller qualifie les mesures de la Xunta de «dures», il est donc vital pour l’économie d’A Milagrosa, en particulier, et de Lugo, en général, que les restrictions «puissent être abaissées dès que possible». D’où son appel à les respecter et sa prudence.

Dans l’ensemble de la commune de Lugo, les rencontres entre « non-cohabitants » sont limitées à partir d’aujourd’hui à dix personnes et à A Milagrosa à cinq. Dans les établissements de la ville, la capacité est réduite de moitié à l’intérieur, tandis que dans «le quartier désigné» il est interdit de consommer à l’intérieur, à l’exception des restaurants.

On estime que l’épidémie pourrait déjà toucher deux cents personnes dans toute la ville de Lugo, le gouvernement local a donc décidé à son tour de couper l’eau des sources publiques, d’augmenter la présence policière, d’intensifier la désinfection des rues. et reporter des événements musicaux importants tels que Caudal Fest et FaCeLa Fest.

Ainsi les choses, la seule chose qui touche maintenant est d’attendre.

Par Ana González et Baruk Domínguez.