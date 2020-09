La fracture numérique dans l’éducation n’est pas seulement le manque de connectivité et d’accès aux appareils: les enseignants, les étudiants et les familles partent d’un point de départ très différent dans l’utilisation des nouvelles technologies et sont confrontés au problème supplémentaire du contenu de la classe qui n’est pas disponible. adapté au monde virtuel.

Fournir une tablette ou un ordinateur à l’étudiant ne suffit pas pour l’acquisition de connaissances ou pour une utilisation efficace et créative des outils numériques. Pendant les mois d’enfermement, la performance académique n’a pas été la même, les étudiants ont eu une plus grande difficulté à se concentrer et ont éprouvé des sentiments de solitude, d’ennui et même d’angoisse et de dépression, selon les experts consultés par l’..

Le retour à la salle de classe approche à grands pas et le gouvernement et les communautés autonomes ont opté pour des cours en présentiel jusqu’à au moins la deuxième place de l’ESO. Cependant, l’incertitude est maximale et la situation épidémiologique sera déterminante dans le futur du cours.

LA FACTURE NUMÉRIQUE S’AGRANDIT À L’AVENIR

Le directeur du Master en direction et gestion des écoles de l’Université européenne, le professeur Javier Olivares, prédit qu’à l’avenir cette fracture numérique, déjà «très importante» aujourd’hui, se creusera encore plus.

Mis à part l’accès au Wi-Fi et aux appareils, «ni les élèves, ni les enseignants, ni les écoles ne sont également préparés. Certains travaillent depuis longtemps sur la technologie, mais il y a des enseignants qui n’ont pas été formés aux compétences numériques ». Et que fait-on pour inverser cette situation?: «Très peu de chose», ajoute cet expert en didactique à l’..

« La plus grande difficulté à retourner en classe est que tous les enseignants ne sont pas au même niveau technologique, leurs élèves auront une étape technologique différente, donc il y aura une inégalité croissante. »

Olivares pense également qu’il est pertinent de générer des contenus éducatifs pour différents âges et d’adapter ceux qui ont été conçus pour une scène en face à face à un monde virtuel.

Bref, ajoute-t-il, «ce n’est pas tant pour acheter des ordinateurs ou des plates-formes qu’il y a une infinité mais plutôt la formation des enseignants et des étudiants; Nous pensons que les écoliers sont bien formés mais ce n’est pas comme ça, ils connaissent de nombreux réseaux sociaux, mais quand il s’agit de soumettre des travaux, ils ne savent pas comment le faire ».

PLUS DE 300000 MÉNAGES AVEC DES ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS HORS LIGNE

En Espagne, il y a 301 556 ménages avec des enfants de moins de 16 ans inscrits dans l’enseignement obligatoire infantile, primaire et secondaire, qui ne disposent ni d’un ordinateur ni d’une connexion Internet à la maison. Leur donner des terminaux et / ou un accès aux données pour leur permettre d’étudier en ligne, comme le nécessitera la nouvelle éducation post-coronavirus, s’élève à 45 millions d’euros, selon l’étude «Le fossé numérique des enfants et Covid 19», réalisée par Teresa Garín, professeure d’analyse économique de l’UNED.

« Est-ce beaucoup? », Se demande Garín. «Eh bien, cela dépend de ce à quoi nous le comparons. Si l’on pense qu’un kilomètre d’AVE coûte en moyenne 18 millions, il ne semble pas que ce soit un chiffre exagéré. Et, surtout, cela dépend de la clarté avec laquelle nous sommes que la valeur sociale de l’éducation de nos enfants est une priorité ».

ESSAI ET ERREUR DANS LES PROCHAINES SEMAINES

Le directeur des programmes en Espagne de l’ONG Save the Children, Vicente Raimundo, estime que dans les semaines à venir, il y aura « un peu d’essais et d’erreurs » car il y a beaucoup d’incertitude au début du cours.

Son organisation a un programme ambitieux destiné à 4 000 enfants vulnérables afin qu’ils ne soient pas laissés pour compte dans l’éducation et qui ont dû s’adapter aux marches forcées vers le monde virtuel.

«Le grand défi maintenant est que ce qui a été un choc qui a duré trois mois ne devient pas une situation pérenne; essayez de récupérer le plus tôt possible la normalité maximale et cela passe par la présence ».

«Si demain je devais commencer l’école, il y a beaucoup d’étudiants qui n’ont pas de moyens électroniques et s’ils en ont, ils n’ont pas de Wi-Fi à la maison, et s’ils ont les deux, ils n’ont peut-être pas d’éducation numérique», explique-t-il à l’..

PETITS PARENTS DANS LA GESTION DES TIC

A tout cela s’ajoute la principale difficulté des familles: la conciliation. Nombreux sont ceux qui ne peuvent pas faire de télétravail; survivant avec un seul salaire ou trois générations partagent une maison.

Sans oublier que les parents ont été obligés de gérer non seulement des appareils inconnus, mais aussi de nouvelles plates-formes et applications éducatives.

La personne en charge de Save the Children souligne la bonne volonté de tous de mener à bien cela en un temps record, même si certaines choses n’ont pas fonctionné.

Parmi eux, il évoque le temps que les enfants ont eu à s’asseoir devant un écran: au moins six heures de cours plus les devoirs.

De plus, «il a été très difficile pour nous tous d’adapter le contenu de la classe au virtuel; Ce n’est pas la même chose de parler à une personne en face qu’à travers une caméra ».

«Si nous voulons vraiment avoir une année scolaire très modifiée, ce que nous avons fait jusqu’à présent, ce sont des correctifs qui ont fonctionné mieux ou moins bien, mais cela ne devrait pas devenir une habitude. Oui, il devrait y avoir des normes minimales de recommandations car il y a beaucoup à faire ici ».

Dans le cas de nouveaux confinements, Raimundo propose d’introduire à l’école «des matières essentielles telles que la solitude, l’ennui, l’incertitude, le désespoir. Et essayez de briser cette dynamique d’immobilité, c’est-à-dire que dans des conditions normales, ils ont des pauses, une heure pour déjeuner, ils vont et reviennent dans un bus. Comment incorporons-nous cela? Et comment motiver les enseignants qui ont été formés, qui ont passé des oppositions difficiles et qui sont maintenant invités à faire des choses différentes? ».

La directrice de la Jeunesse de la Croix-Rouge, Paula Rivarés, explique à . qu’il y a une énorme demande de ressources technologiques et la prévision aux portes du cours est qu’elle continuera de croître car «le fossé est là».

Les bénévoles des 324 assemblées locales de la Croix-Rouge soutiennent les écoliers, soit en personne en petits groupes, soit en ligne. Comme Save the Children, ils ont fourni aux familles le matériel nécessaire, de la tablette, de la carte SIM ou d’autres matériaux.

Pendant la pandémie, son organisation a assisté 21 000 enfants et jeunes, au total 54 000 interventions.

En tout cas, il souligne que « plus que le renforcement pédagogique, l’important est de travailler sur les compétences sociales, les habitudes d’hygiène, l’éducation aux valeurs … ».

Selon lui, « il y aura des difficultés et nous travaillons pour qu’il n’y ait personne de côté, car à la fin on voit qu’il y aura une avalanche en septembre ».

Marina Segura Ramos