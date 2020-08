C’est une pratique sensorielle avec la flore comme protagoniste et permet un contact direct avec l’environnement pour détendre l’esprit de la manière la plus naturelle. Ils sont l’occasion de se connecter avec l’environnement.

Le tourisme rural et son offre non massive sont postulés comme la grande attraction de loisirs de la nouvelle normalité, et les bains de forêt, une pratique sensorielle avec la flore comme protagoniste, permettent un contact direct avec l’environnement pour détendre l’esprit du chemin. plus naturelle.

Issu du concept japonais «shinrin-yoku», les bains de forêt favorisent l’entrée dans la nature avec tous les sens en alerte pour profiter des bienfaits qu’il apporte à l’esprit et au corps, comme la réduction de l’anxiété, l’amélioration de la respiration et du système immunitaire ou la régulation habitudes de sommeil.

De plus, en Espagne, ils ne servent pas seulement à se détendre et à passer du temps à l’extérieur, mais ils sont aussi l’occasion «d’établir un lien avec l’environnement», au milieu de la riche biodiversité du pays.

« Nous avons une diversité brutale. Au sein de l’Union européenne, nous sommes un réservoir de biodiversité. Que se passe-t-il? Nous n’avons pas les paysages alpins, le paysage verdoyant d’autres pays. Notre paysage a d’autres couleurs et il nous est parfois difficile de comprendre que la couleur paille Les paysages ibériques ne sont pas seulement naturels, ils ont aussi beaucoup de valeur », a expliqué Greenpeace Espagne à Efeagro.

Le chef de la campagne forestière de l’entité, Miguel Ángel Soto, souligne que la nature a un «rôle de soulagement du stress et de guérison» qui est encore découvert par beaucoup.

« Avant d’aller sur les terrasses, et maintenant, comme il faut être distancé, il y a beaucoup plus de gens qui marchent dans les campagnes. Ceci s’ajoute à quelque chose qui se déroulait en Espagne, un mouvement de visites des forêts », dit-il.

Cette pratique thérapeutique est rassemblée dans le livre « Baños de Bosque. 50 itinéraires pour ressentir la nature » (Alhenamedia), qui sera présenté en septembre en Espagne et qui comprend son cadre conceptuel et cinquante itinéraires à travers le territoire.

Il a été développé par le directeur exécutif de l’Institut de thérapie forestière, Alex Gesse; Gorka Altuna, la conseillère technique et chef de projet de l’Union des forestiers de l’Europe du Sud (USSE); et une équipe de collaborateurs, et dans le texte ils proposent des options de thérapie forestière dans des lieux avec lesquels ils se sentent eux-mêmes « affinités » et dans lesquels ils travaillent habituellement.

« Ce n’est pas une pratique de remplacement. Ce que nous essayons de faire de l’Institut, c’est qu’elle devienne une pratique complémentaire de nos systèmes de santé. Ce n’est pas qu’en raison de son impact sur le système immunitaire, vous n’aurez plus besoin d’aller chez le médecin et de ne pas aller attraper le covid-19 », explique-t-il à Efeagro Gesse, qui soutient que cette thérapie« n’est pas magique », mais est basée sur la science.

Le parc naturel de Collserola (Catalogne), le parc régional du cours moyen de la rivière Guadarrama (Madrid), le parc naturel des marais de Santoña (Cantabrie) et le parc naturel de Las Nieves (îles Canaries) sont quelques-unes des destinations proposées , avec des possibilités pas forcément très éloignées des grandes villes.

Ester Corrales est infirmière, copropriétaire du gîte rural Cal Peguera, situé à Castell de l’Areny (Barcelone), et directrice de Rural Salut, société spécialisée dans les bains forestiers.

Elle et son partenaire, Natxo Oñatibia, ont commencé à mettre en œuvre cette thérapie en 2015 auprès de personnes ayant des problèmes de santé pour contrôler le sommeil et l’anxiété, mais, voyant le succès, ils l’ont étendue des années plus tard à l’ensemble du public.

«Nous faisons des bains de forêt pour les mairies, les entreprises, les associations de personnes ayant des problèmes de santé. Nous nous déplaçons dans la région mais nous le faisons aussi dans les parcs urbains. C’est une expérience que nous apprécions comme très satisfaisante et très transversale. Il peut y avoir de la famille, des affaires ou avec des problèmes de santé », explique Corrales.

Insistez sur l’importance d’aller avec un guide, «une personne qui vous aide à faire tout ce processus de relaxation et à vous connecter avec la forêt» afin que le système nerveux sympathique «ralentisse» et «active le système parasympathique».

«Un bain de forêt en tant que tel est une expérience guidée par un professionnel qui a des compétences», explique Corrales.

Mais profiter de la nature doit aller de pair avec la pratique d’un tourisme responsable.

Précisément, l’organisation SEO / Birdlife rappelle l’importance que le tourisme rural doit être «une activité durable qui respecte la nature et les populations rurales, ainsi que bénéfique pour leur santé», un appel auquel les acteurs sont d’accord afin que chacun puisse profiter du patrimoine naturel espagnol.